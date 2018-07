Die ersten großen Fusionen im Rheinstahl-Konzern sind vollzogen. Die in der Entflechtungszeit aus den Gießerei- und Weiterverarbeitungsbetrieben des ehemaligen Stahlvereins gebildeten Zwischenholdings Rheinisch- Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG, Mülheim (Ruhr), und Rheinstahl-Union Maschinen- und Stahlbau AG, Düsseldorf, sind auf Beschluß ihrer Aktionäre durch

Fusion auf Rheinstahl übertragen worden, wobei die oHV der Rheinischen Stahlwerke, Essen, die Fusionsbeschlüsse und die entsprechenden Kapitalerhöhungen auf bis zu 370 Mill. DM ohne Widerspruch genehmigt hat. Lediglich bei Rheinwesteisen gaben 63 500 DM gegen die Verschmelzung Protest zu Protokoll. Nach unseren nformationen wird es aber nicht zu einem Prozeß kommen. Die Aktionäre quittierten die jahrelange stille und zielklare Reorganisationsarbeit der Verwaltung mit einem lang anhaltenden Applaus.

Der Vorsitzer des Vorstandes, Dipl.-Kaufmann Werner Söhngen, gab in der Rheinstahl-HV noch einmal einen großen Überblick über die Entwicklungsjahre, die für Rheinstahl als zweitgrößte Aktionärin der Vereinigten Stahlwerke und größte Aktionärin von IG Farben eine Fülle sich überschneidender alliierter Gesetze und Bedrängnisse gebracht hatte. Jetzt sind die Produktionsbetriebe als selbständindige Unternehmen unmittel-

bare Töchter der Holding und unterliegen der Gesamtplanung einer Konzernleitung mit allen sich daraus ergebenden Vorteilen der Verwaltungsvereinfachung, der Abstimmung der Produktions- und Investitionsprogramme, des Finanz- und Ertragsausgleichs, der Zusammenfassung in Forschung und Planung und der gegenseitigen Lieferung. Der Konzern baut auf der eigenen Arenberg-Kohle auf; eigene Hütten, Walzwerke, Gießereien und Schmieden, eine sehr breite Weiterverarbeitung, ein ausgedehnter Kohlenhandel, eine gut funktionierende Binnenschiffahrt und einige interessante privilegierte Minderheitsbeteiligungen: u. a. in der Großchemie (u. a. Dynamit AG) gehören dazu.

Söhngen erklärte, daß die wirtschaftliche Lage der Rheinstahl-Gruppe mit ihren über 80 000 Belegschaftsmitgliedern gesund und entwicklungsstark sei, daß die 85 000 Aktionäre mit guten Ergebnissen rechnen könnten und daß trotz einer nachlassenden Expansion der Umsätze bei einer weiter steigenden Produktionsleistung die Erträge als befriedigend angesehen werden können.

Von Wirtschaftspresse und Aktionären wurde mit Zustimmung vermerkt, daß sich der Vorstandsvorsitzer trotz umfangreicher Reden zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung von der in den HV’en so gern gespielten Platte der Kostenerhöhungen fernhielt, sondern sich freudig zu den Erfolgen und der guten Ertragsentwicklung bekannte. Er stellte darüber hinaus fest, daß die übertriebene Selbstfinanzierung der Industrie den Hang zu preissteigernden Tendenzen in sich trage und daß dies ebenso wie die Anhäufung von Steuermitteln bei der öffentlichen Hand auf die Dauer das wirtschaftliche Gleichgewicht störe. Rheinstahl selbst hat es fertigbekommen, sein neues Investitionsprogramm von rd. einer Mrd. DM bis 1960 im wesentlichen aus eigenen und normalen Abschreibungen und den Rest aus der von der oHV genehmigten Kapitalerhöhung finanzieren zu können. Diese Methode nannte Söhngen finanzwirtschaftlich richtig und für den Aktionär interessant, weil er mit dem 3:1-Bezugsrecht zu 100 v. H. doch schließlich erneut eine echte Beteiligung an den stillen Reserven der Gruppe erhält. rlt.