Eine kräftige Steigerung des Gesamtumsatzes kennzeichnet die Entwicklung des ehemaligen „Reichswerke-Konzerns“ im Geschäftsjahr 1955/56. Die Unternehmen, die schon im Vorjahr im Besitz der „Aktiengesellschaft für Berg- und Hüttenbetriebe gewesen sind, haben ihren Gesamtumsatz um 22,6 v. H. auf 1,7 Mrd. DM erhöhen können. Die vier im Berichtsjahr neu hinzugekommen Unternehmen erreichten einen Umsatz von 254,8 Mill. DM (aus mittelbarem Bundesbesitz hat der Konzern nom. 13 Mill. DM, gleich 52 v. H., der Aktien der „Borsig AG Berlin“ und mit 1,8 Mill. DM das Grundkapital der „Deutschen Industriewerke AG Berlin-Spandau“ erworben. Außerdem wurden mit 6 Mill. DM 50 v. H. des Stammkapitals der „Fahrzeug- und Maschinenbau Watenstedt GmbH“ zurückerworben, die früher aus Gründen der Entflechtung abgegeben werden mußten. Weiter hat sich der Konzern mit 7,5 Mill. DM, gleich 30 v. H., am Kapital der Kieler Howaldtswerke AG beteiligt. An dieser Gesellschaft ist der ehem. Reichswerke-Konzern durch starke Lieferungen von Grobblechen interessiert).

Die Bilanzen der Holding und einiger Tochtergesellschaften haben sich gegenüber dem Vorjahr auch durch Erhöhungen des Grundkapitals verändert. Das Grundkapital der Holding wurde von 367 auf 380 Mill. DM erhöht, und zwar durch Bareinzahlung von 13 Mill. DM durch den Bund. Bei den angeschlossenen Unternehmen erhöhte sich das AK der „Salzgitter Maschinen AG“ von 7 auf 10 Mill. DM (durchgeführt im Februar 1957), weiter das Grundkapital der „Deutsche Schachtbau- und Tiefbohr-GmbH“ von 20 auf 25 Mill. DM und bei der „Salzgitter Industriebau GmbH“ von 1 auf 3 Mill. DM. Insgesamt hat die schon im Vorjahr zu erkennende günstige Entwicklung der Gesellschaften im Berichtsjahr angehalten. Eine weitere Besserung der Ertragslage ist vor allem bei den Kohle-Gesellschaften und beim Hüttenwerk Salzgitter zu verzeichnen. Hier konnten nicht nur die bei Löhnen und Einsatzstoffen eingetretenen Kostensteigerungen durch höhere Erlöse aufgefangen, sondern darüber hinaus durch Umsatzsteigerung und durch neue Betriebsanlagen eine wesentliche Besserung der Verdienstspanne erreicht werden.

In der konsolidierten Bilanz zum 30. September 1956 zeigt das Anlagevermögen nur eine Zunahme von rd. 19 Mill. DM (i. Vj. 60), bei Jahreszugängen von 212,7 (221,7) Mill. DM, denen normale Abschreibungen von 96,6 (86,2) und Sonderabschreibungen von 84 (51,4) Mill. DM gegenüberstehen. Die verbesserte Ertragslage des Konzerns ist auch der erstmalig veröffentlichten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen. Es ergibt sich eine Verbesserung des Jahresertrags einschl. Organschaftsabrechnung um rd. 20 v. H. von 584 auf 705 Mill. DM bei einer Erhöhung der Löhne und Gehälter um nur 14,5 v. H. auf 378 Mill. BM. Die Steigerung der Ertragskraft hat eine Erhöhung der verdienten Sonderabschreibungen von 36,4 auf 84 und der Rücklagenbildung von 13 auf 18,3 Mill. DM ermöglicht. Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der Holding für das volle Jahr 1956 ist zu entnehmen, daß ein Gewinn von 17 Mill. DM (13) erzielt wurde. Der Vorjahresgewinn wurde zur Bildung einer freien Rücklage verwandt, während die 17 Mill. DM von 1956 zur Verstärkung dieser freien Rücklage auf 30 Mill. DM eingesetzt wurden. Weitere 1,3 Mill. DM wurden der Gesetzl. Rücklage zugewiesen.

Es scheint auch in der nächsten Zeit nicht mit einer Dividende gerechnet zu werden, da es im Geschäftsbericht heißt: „Trotz der erzielten Fortschritte in der Konsolidierung unserer Finanzlage zeigt das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen noch nicht den wünschenswerten und von anderen Montan-Unternehmen bereits erreichten Stand, so daß es auch in Zukunft unser Bestreben sein muß, die Finanzlage durch Stärkung der Eigenmittel im Wege der Kapitalerhöhung, durch Sonderabschreibungen und durch Rücklagenbildung zu verbessern, soweit dies ohne Beeinträchtigung der anstehenden weiteren Investitionsvorhaben möglich ist.“ -td

*

Von der amerikanischen General Foods Corporation, die zu den größten Hersteller- und Vertriebsfirmen von Lebensmitteln gehört und mehr als 30 Markenartikel produziert, wurde in Elmshorn / Holstein die erste Produktionsstätte der deutschen General Foods GmbH eingeweiht. Die Fabrik dient ausschließlich der Herstellung von Maxwell-Expreß-Kaffee. Dr. Eric D. Haueter begrüßte als Geschäftsführer der General Foods GmbH die vielen Einweihungs-Ehrengäste, und der Vizepräsident der General Foods Corporation in New York, George Bryson, enthüllte in der Eingangshalle eine Bronzeplakette, die an den Tag der Einweihung dieser ersten Foods-Fabrik in Deutschland erinnert.

Die Matth. Hohner AG, Trossingen/Württemberg, die das größte Unternehmen der Welt in der Harmonika- und Akkordeonbranche darstellt, kann am 26. Juli ihr lOOjähriges Jubiläum feiern. Das Unternehmen hat anläßlich des 100jährigen Bestehens laut Beschluß der HV für 1956 einen Jubiläumsbonus von 2 v. H. und eine Dividende von wieder 7 v. H. verteilt. Die Entwicklung war im vergangenen Jahr befriedigend. Wachsende Nachfrage führte zu einer leichten Umsatzerhöhung im In- und Ausland. Die Belegschaft hat sich um etwa 120 auf rund 4000 erhöht. Die Exportquote lag wieder über 50 v. H. Auch im laufenden Jahr war die Entwicklung bisher zufriedenstellend. Der Export konnte weiter vermehrt werden.

Von der HV der Deutsche Linoleum-Werke AG, Bietigheim, ist der Abschluß für 1956 einstimmig gebilligt worden. Die Dividende wurde dem Antrag der Verwaltung entsprechend auf 12 v. H. festgesetzt. Die Finanzierung ist auch im vergangenen Jahr mit eigenen Mitteln und durch Inanspruchnahme des Kapitalmarktes, also nicht über den Preis erfolgt. Die Preise sind im laufenden Jahr unverändert geblieben. Wie die Verwaltung mitteilte, wurde in den ersten fünf Monaten 1957 eine weitere Umsatzsteigerung erreicht, so daß die Aussichten unter dem üblichen Vorbehalt günstig beurteilt werden.