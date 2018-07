Inhalt Seite 1 — So ist’s allerdings billiger Seite 2 Auf einer Seite lesen

D. L., London, Anfang Juli

Das Dogma der Unabdingbarkeit, die Schlüsselindustrie zu nationalisieren, hat zu einer Art Ödipus-Komplex geführt. Die britischen Sozialisten lassen ihn nicht los und werden von ihm auch nicht losgelassen. Fast zwölf Jahre hat die Labour-Party die erwiesenermaßen dubiosen Vorteile der Verstaatlichung zu beweisen (letzthin allerdings mehr die Nachteile zu verneinen) versucht und dadurch nichts weiter erreicht, als den Antagonismus um das „Für und Wider“ in der Partei und in den Gewerkschaften zu vertiefen.

Jetzt hat der britische Oppositionsführer Hugh Gaitskell in seinem Bemühen um ein vereinheitlichendes Konzept eine Synthese ausgearbeitet, in der sich die freie mit der sozialisierten Wirtschaft finden soll: Die Staatsbeteiligung an der Großindustrie. Viel ist über diesen Plan bisher noch nicht bekanntgeworden, jedoch genug, um erkennen zu können, daß die „Staatsbeteiligung“ über Aktienmajorität (und damit verbundener Überstimmungsmöglichkeit der privaten Aktionäre durch den Staat) nichts anderes sein kann, als eine verbilligte Form der Nationalisierung.

Ein solcher Plan ist nun keineswegs neu oder originell, und die schnelle Billigung durch den nationalen Parteivorstand am 25. Juni läßt darauf schließen, daß auch der Modus der Beteiligungsdurchführung „herkömmlich“ sein muß, d. h. entweder durch zwangsweise Aktienaufgabe der Großgesellschaften oder durch Aktienaufkauf über die Börse, was langwieriger und wesentlich teurer sein würde. Der Gaitskell-Plan sieht eine Majoritätsbeteiligung an insgesamt 600 Großbetrieben vor, wobei nicht mehr, wie früher, der Nachdruck auf den einzelnen Schlüsselindustrien liegt, sondern schlechthin die Kapitals- und Größenordnung über die Eignung für Staatsbeteiligung entscheidet. Die Namen der in Betracht gezogenen Firmen wurden ebenfalls verschwiegen, und selbst wenn dieser Plan – in 15 000 Worte gegossen – der Parteikonferenz am 18. Juli vorgelegt werden wird, soll der Schleier dieses Geheimnisses nicht gelüftet werden. Denn, wie die Parteileitung verlauten ließ, eine Beunruhigung der Börse soll vermieden werden, wobei sie allerdings zu erwähnen unterließ, daß der Gaitskell-Plan noch lange nicht Bestandteil des Parteiprogramms ist und daß die Opposition mindestens noch drei Jahre harten muß, ehe sie sich bei der nächsten Parlamentswahl um ein Mandat bewerben kann.

Wenn zuvor gesagt wurde, daß der Plan nicht neu ist, so bezieht sich diese Feststellung in erster Linie auf die staatliche Stellung als Hauptaktionär. Bereits 1875 kaufte der damalige britische Premierminister Disraeli für vier Mill. £ die Mehrheit der Suezaktien, um die britische Vormacht in Vorder- und Hinterasien zu sichern. Auch die später erfolgte Beteiligung der britischen Regierung an der Anglo-Iranian Oil Company (die die d’Arcy-Konzessionsgebiete in Persien erschloß) diente ursprünglich direkten staatlichen Aufgaben: der Ölversorgung der britischen Überseeflotten. Beide Fälle und die ihnen zunächst zugrunde liegenden Ideen überlebten sich, ehe eine neue Form gefunden wurde, und brachten den britischen Staat in internationale Krisen und an den Abgrund eines Krieges.

Die Stellung der britischen Öffentlichkeit zu dem neuen Gaitskell-Plan ist bereits heute, da alle Einzelheiten noch nicht bekannt sind, von dem Gedanken an die Gefahr bestimmt, die in der unbeschränkten Machterweiterung des Staates über den einzelnen, der Bindung des persönlichen Schicksals an die Geschicklichkeit des Staates, liegt. In Großbritannien hat man mit der Nationalisierung Erfahrungen, die auch Gaitskell daran denken lassen, das bei den noch nationalisierten Industrien herrschende Staatskontrolprinzip zu reformieren.

Hinter diesem grundlegenden Bedenken gegen eine staatliche „Über“-Macht treten die gleichfalls ernsten Zweifel gegenüber der staatlichen Fähigkeit der Wirtschaftsführung zurück. Auch der Gedanke einer unvermeidlichen weiteren Verquickung der Außenpolitik mit der Außenwirtschaft stößt die meisten Engländer, die in den Traditionen des Außenhandels groß geworden sind, ab. Sie selbst verhandeln nur ungern mit Staaten, anstatt mit Firmen.