Obwohl die Gespräche zwischen deutschen und amerikanischen Stellen über die Rückgabe des nach dem Kriege für Reparationszwecke von den Amerikanern beschlagnahmten deutschen Privatvermögens noch zu keinem Abschluß gekommen sind, wurden von dem amerikanischen Feindvermögensverwalter die von ihm beschlagnahmten Shares der Hugo Stinnes Corporation New York zum Verkauf gestellt. Das einzige Angebot, das bis zum Schluß durchgehalten wurde, war das der Deutschen Bank. Dieser wurde auch der Zuschlag erteilt. Das Paket repräsentiert 53 v. H. der Aktien dieser Gesellschaft; die restlichen 47 v.H. des Aktienbesitzes befinden sich auch jetzt noch in nichtdeutschen Händen. Mit dem Verkauf ist die Auflage verbunden, den freien Aktionären auf Wunsch ihre Aktien zum gleichen Kurs, zu dem die Majorität erworben wurde, abzunehmen. Der Verkaufspreis lag mit rund 37 $ je Aktie um eine Kleinigkeit unter der letzten Börsennotierung. Es besteht einige Wahrscheinlichkeit, daß die freien Aktionäre ihre Anteile an der Stinnes Corporation, dem von der Deutschen Bank geführten Konsortium, überlassen werden. Der Erwerbspreis von knapp 20 Mill. $ wird sich also möglicherweise auf solche Weise noch fast verdoppeln.

Die Deutsche Bank handelte für ein Konsortium, dem u. a. mit einer etwa 70prozentigen Beteiligung die Kreditanstalt für Wiederaufbau angehört, die hier wohl im Einvernehmen mit der Bundesregierung gehandelt haben dürfte. Mit diesem Verkauf ist die Stinnes Corporation (dies ist die Dachgesellschaft der Hugo Stinnes G. m. b. H. Mülheim/Ruhr) wieder in deutsche Hand übergegangen. Damit ist die Gefahr, daß der große deutsche Besitz dieser Gesellschaft (Steinkohlenbergwerke, Reedereien, verarbeitende Betriebe, Hotels usw.) in ausländischen Besitz übergeht, abgewendet.

Es besteht aller Grund dafür, hierüber froh zu sein, allerdings nur insoweit, wie dadurch von der deutschen Wirtschaft Schaden abgewendet werden konnte. Im übrigen aber zeigt der Fall Stinnes Corporation, wieweit bereits der von der westlichen Welt vertretene Rechtsgedanke, daß Privateigentum unverletzlich ist, selbst dort, wo er an sich am härtesten verteidigt werden müßte, nämlich in den USA, Schaden genommen hat; denn praktisch hat das von der Deutschen Bank geleitete Konsortium für die deutsche Wirtschaft Besitzstände zurückerworben, die Deutschland gehören und die nahezu ausschließlich in Deutschland gelegen sind.

Die Geschichte des Vorgangs geht weit zurück: 1926 wurde in den USA die Stinnes Corporation gegründet, offenbar, um auf solche Weise Dollar-Anleihen des deutschen Stinneskonzerns in Shares umzuwandeln. Es sind dies wohl die 47 v. H., die sich heute noch in ausländischem Bankenbesitz befinden und die möglicherweise jetzt von dem deutschen Bankenkonsortium zurückerworben werden müssen. Durch die seinerzeitige Transaktion ging juristisch das Eigentum an dem deutschen Stinneskonzern mit entscheidenden Anteilen in die Hand der amerikanischen Gesellschaft über, deren Aktienmajorität allerdings in deutschem Besitz, dem der Familie Stinnes, lag. Dieser Aktienbesitz wurde von dem amerikanischen Feindverwalter, zusammen mit dem übrigen in den USA gelegenen deutschen Eigentum, beschlagnahmt. Das Vorgehen der amerikanischen Regierung wurde von deutscher Seite niemals anerkannt, da et sich weder mit dem Völkerrecht noch mit den Prinzipien der Rechtsordnung der westlichen Welt vereinbaren läßt. Hierüber ist in den letzten Jahren genügend geschrieben worden. Es ist bekannt, daß einflußreiche amerikanische Kreise den deutschen Standpunkt teilen, daß es aber bisher noch nicht möglich war, ihn in Amerika durchzusetzen.

Betont muß werden, daß Deutschland mit dem Erwerb der Aktienmajorität an der Stinnes Corporation seinen Rechtsstandpunkt auch nicht im geringsten geändert hat. Vielmehr haben nach wie vor die ursprünglichen rechtmäßigen Eigentümer des Aktienpaketes einen Herausgabeanspruch gegenüber dem amerikanischen Feindverwalter. Er richtet sich allerdings nicht mehr auf die Aktien, die der Feind Verwalter gar nicht mehr besitzt, sondern auf den Verkaufserlös. Der Ausgang der deutsch-amerikanischen Verhandlungen über die Rückgabe des beschlagnahmten deutschen Auslandsvermögens werden zeigen, in welchem Umfange dieser Anspruch praktisch realisierbar ist.

Die Frage, die auf der deutschen Seite noch offen steht, ist, wie über das Aktienpaket künftighin verfügt werden wird. Für seinen Erwerb wurden über die KfW öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt. Damit aber ist nicht gesagt, daß der entsprechende Anteil am Stinnes Konzern in die öffentliche Hand übergehen wird, vielmehr rechnet man damit, daß im weiteren Verfolg der Angelegenheit die Aktienmajorität wieder in private Hand übergeht, wobei die Frage offen bleibt, ob und inwieweit hierfür die Familie Stinnes in Frage kommt. Wie man hört, sind nach dieser Richtung hin alle Überlegungen und Spekulationen verfrüht. W. R.

*

AEG erhöht Beteiligung bei Hochtief. Die HV der Hochtief AG für Hoch- und Tiefbauten vorm. Gebr. Helfmann, Essen, auf der 7,1 Mill. DM von 7,75 Mill. DM Grundkapital vertreten waren, genehmigte einstimmig den Abschluß für 1956 mit der auf 10 (8) v. H. heraufgesetzten Dividende. Wie bekannt wurde, hat die AEG die Beteiligung an dem Unternehmen durch Erwerb des Pakets, das bisher bei der Essener Steinkohlenbergwerke AG lag, auf 27 v. H. erhöht. Hauptaktionär bleibt jedoch weiterhin das RWE mit 30 v. H. Ergänzend zum Geschäftsbericht wurde mitgeteilt, daß der Umsatz 1956 von 180 auf 198 Mill. DM erhöht wurde. Der Auftragsbestand liegt etwa auf gleicher Höhe wie im Vorjahr. Die Auslandsaufträge belaufen sich auf 80 Mill. DM, obgleich viele Aufträge wegen der beschränkten Refinanzierungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen werden können.