W., Bogotá, im Juli

Kolumbien ist – gerechnet nach den Einfuhrzahlen der Kraftfahrzeuge – kein Land schneller Motorisierung: 1954 wurden rund 29 100 Kraftfahrzeuge aller Art impotiert, im vergangenen Jahr waren es sogar nur 24 500. Trotzdem ist der Markt groß; er wird nur durch Importlizenzen und Devisenschwierigkeiten an seiner Entfaltung behindert.

Darauf deutet allein schon das Wettrennen der verschiedenen Kraftfahrzeugfabrikanten hin, die viele Anstrengungen machen, um auf dem kolumbianischen Markt Fuß zu fassen. Eine lange Reihe von Montage- und Bauplänen sind in Schwebe. „Leonidas Lara e Hijos“ ist eine der Firmen; sie will den Jeep von Willys zuerst montieren und später wahrscheinlich ganz herstellen. Ein größeres Programm hat die „Productora Nacional de Automotores“, die – neben den amerikanischen Typen von Nash und Hudson– noch den kleinen japanischen Toyopet der Toyota-Werke bauen will.