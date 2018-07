Europäische Inspektionszone gebilligt. Paris und Bonn haben nach einigem Zögern der auf der Londoner Abrüstungskonferenz vorgeschlagenen Luftinspektion über Europa zugestimmt. Beide Regierungen betrachten die geplante Inspektion als Teil des ersten Schrittes zur Abrüstung. Ihre prinzipielle Zustimmung hat die Bundesregierung allerdings durch die folgenden Voraussetzungen eingeschränkt: Erstens soll die Inspektionszone nicht so abgegrenzt werden, daß die Zonengrenze die Mittellinie darstellt, denn das würde sie als eine Art Demarkationslinie zwischen den Machtblöcken bestätigen. Zweitens möchte Bonn verhindern, daß die mit der Errichtung einer Inspektionszone verbundenen Abrüstungsvereinbarungen „zu einem Nachlassen des Interesses an Verhandlungen über die Wiedervereinigung führt“. Drittens soll auf jeden Fall eine Anerkennung des Pankower Regimes verhindert werden.

Steuerschraube gelockert. Um rund eineinhalb – Milliarden D-Mark wird die Bürde erleichtert, die auf den Schultern der deutschen Steuerzahler ruht. Der Bundestag verabschiedete nach einer vierstündigen Beratung, das Gesetz zur Änderung steuerrechtlicher Vorschriften. Die Reform betrifft im wesentlichen die Ehegattenbesteuerung. Von den Steuerausfällen geht ein Drittel zu Lasten des Bundes – zwei Drittel haben die Länder zu tragen.

Atomgesetz gescheitert: Weil es „Formulierungen enthalte, die mit den deutschen Sicherheitsbedürfnissen nicht in Einklang stünden“, versagten einige CDU-Abgeordnete dem von Regierung und Opposition (mit Ausnahme der FDP) grundsätzlich gebilligten Gesetz über die friedliche Nutzung der Atomenergie ihre Zustimmung. Nach Ansicht der SPD befürchten Adenauer und Verteidigungsminister Strauß, gewisse Bestimmungen des Gesetzes könnten einer eventuellen Herstellung von Atomwaffen in der Bundesrepublik hinderlich sein, und daher seien einige Abgeordnete der Regierungspartei überredet worden, Stimmenthaltung zu üben. Da es sich um ein verfassungsänderndes Gesetz handelt, war eine Mehrheit von zwei Dritteln erforderlich. Es fehlten an dieser Mehrheit vier Stimmen. Es ist jetzt fast ausgeschlossen, daß das Gesetz noch vor den Ferien des Bundestags und vor den Wahlen am 15. September in Kraft treten kann. – Bedenken gegen das Gesetz wegen seiner möglichen Auswirkungen auf die Herstellung von Atomwaffen in der Bundesrepublik insofern schwer zu verstehen, als die Bundesrepublik ohnedies auf eine eigene Aomwaffenpoduktion verzichtet hat und deutscherseits, wenn überhaupt je, die Herstellung von Atomwaffen nur im Rahmen von EURATOM geplant war. Hinzukommt – was die Haltung der Regierung in dieser Frage noch unverständlicher macht – daß die „Atompanne“ natürlich von der SPD im Wahlkampf weidlich ausgeschlachtet werden wird.

Lufschutzgesetz für die Bundesrepublik: Der Bundestag verabschiedete ein Gesetz über „Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung“. Es sieht die Schaffung von Warn- und Alarmdiensten vor und auch die Instandsetzung von alten Luftschutzsirenen und die Anschaffung von neuen ist geplant. Aber in der Frage, wann mit dem Bau von Luftschutzräumen begonnen werden soll, ist ebensowenig das letzte Wort gesprochen wie in der der Kostenverteilung zwischen Bund, Ländern und Privaten. Immerhin ist jetzt entschieden, daß die Bundesrepublik überhaupt etwas für den Luftschutz tun will und nicht wie z.B. die Vereinigten Staaten das Problem zunächst überhaupt nicht anpackt, weil die Kosten eines einigermaßen wirksamen Schutzes gegen Atom- und Wasserstoffbomben als allzu gewaltig angesehen werden.

Sirius, 4. 7. 1957