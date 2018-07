Stoßseufzer der Woche

Ich bin ein internationaler Soldat, ich diene fünfzehn Ministerpräsidenten zugleich, und das ist manchmal leichter als nur einem zu dienen. Denn wenn ich irgend etwas Unpopuläres gesagt habe, reise ich einfach von einem Land ins andere.

Marschall Montgomery

Die Inflation ist wie die Sünde. Jede Regierung verabscheut sie und praktiziert sie zugleich.

Sir Frederick Leith-Ross

„Da haben mich doch Magda Schneider und Willy Birgel um ein Autogramm gebeten“, erzählte bedeutsam jedem, der seinen Weg im Bundestag querte (Saaldiener eingeschlossen) der Abgeordnete Bausch, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Presse, Rundfunk und Film.

Vorgeschichte: Mit seinem Ausschuß, der zu den Filmfestspielen in Berlin reiste, nahm Bausch Anstoß an Starunwesen und Autogrammjägerei. Ein CDU-Fraktionskollege stiftete daraufhin Willy Birgel und Magda Schneider an, Bausch um ein Autogramm zu bitten. Bausch gab und schrieb: „Paul Bausch, MdB, Berlin, 25. Juni 1956.“