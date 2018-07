Inhalt Seite 1 — Auf den i-Punkt kommt es an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Reklameschilder an Autobahnen und Bundesstraßen, in Verkehrsmitteln und Gaststätten, mit Werbeschriften vollgestopfte Briefkästen, Neonreklamen jeder Größe in den Straßen ... Und niemand, der uns davor beschützen könnte – außer den Behörden, die für jede Außenwerbung eine Genehmigung erteilen müssen. Aber sind denn Behörden berufen, in Geschmacksdingen bindend zu entscheiden? Um diese Frage hat es schon viele Auseinandersetzungen gegeben. Hier sei von einem Streitfall berichtet, der sich jetzt in Hamburg zutrug und der überaus kurios anmutet.

o. f., Hamburg

Verehrte Kundschaft, bitte entschuldigen Sie, daß der Firmenname „einfach“ an diesem neuen Laden nicht in Ordnung ist. Es ist nicht unser Verschulden. Unverständlicherweise wurde uns leider die Anbringung und Fertigstellung nicht genehmigt. – So steht’s zu lesen auf einem Schild im Schaufenster eines Geschäfts in Hamburg Volksdorf, und an der Innenseite der Scheibe ist provisorisch der Name „einfach“ angeklebt. Über dem Fenster aber, auf einem Mauervorsprung, stehen Blechhülsen für eine Leuchtreklame, aus denen die Stromkabel heraushängen. Ein häßlicher Anblick.

Was da „nicht in Ordnung ist“, weiß der Geschäftsinhaber sehr genau. Er besitzt einen großen Kleiderreinigungsbetrieb, den er „einfach“ nannte, und er hat in vielen Hamburger Stadtteilen Filialen eingerichtet, über deren Schaufenstern in schlichten grünen Leuchtbuchstaben der Firmenname prangt.

Die „zuständigen“ Ortsbehörden muß um Genehmigung fragen, wer eine Leuchtreklame irgendwo anbringen will. Sie sollen den mit Werbung überfütterten deutschen Bundesbürger vor den größten Geschmacksverirrungen der Werbeabteilungen schützen. Der Geschäftsinhaber, Ton dem hier die Rede ist, hat offenbar Geschmack, und das ergibt sich daraus, daß alle Orts- und Bezirksämter in jenen Stadtteilen, wo „einfach“-Filialen liegen, nichts gegen die einheitlichen Leuchtreklamen der Firma einzuwenden hatten.

Wie kann es anders in Volksdorf sein, dachte er sich, als er dort in einem modernen Neubau zu Beginn dieses Jahres einen Laden mietete und eine Beleuchtungsfirma mit der Anbringung des Namens auf dem Dachvorsprung über dem Erdgeschoß beginnen ließ, während noch der Antrag auf Genehmigung – „reine Formalität“, wie er glaubte – lief.

Er konnte indes nicht wissen, daß er es hier mit einem besonders feinfühligen Ortsamt zu tun hatte, welches kürzlich beispielsweise einem Taxichauffeur untersagte, seine neue Garage mit einem Flachdach zu versehen – weil doch in der Gegend alle Häuser nur Spitzdächer haben. Dieses. Ortsamt steht auf dem Standpunkt: „Jeder. Reklame ist es eigentümlich, daß sie stören will, Sie will auffallen und die Aufmerksamkeit des Passanten erregen, ja, sogar erzwingen. Sie will den Straßenbenutzer stören...“ So liest man’s im Einspruchsbescheid, den der Geschäftsinhaber von der Behörde erhielt, als er sich über die Ablehnung seines Antrags auf Genehmigung der Leuchtreklame beschwerte.