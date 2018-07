Eine vom Emnid-Institut für Verbrauchsforschung durchgeführte Befragung über die Einstellung der Bevölkerung zu Ratenkäufen hat bemerkenswerte Ergebnisse gebracht. Während noch 1954 das Für und Wider bei der Ratenzahlung annähernd geteilt war, hat sich neuerdings der Schwerpunkt sehr stark zur Befürwortung des Barkaufs verschoben. Und zwar sprachen sich 59 v. H. der Bevölkerung entschieden gegen Ratenverpflichtungen aus, wobeivermerkt werden muß, daß die Männer den Ratenkauf stärker ablehnen als die Frauen.

*

Technische Berufe (einschließlich Ingenieure und Techniker) und Berufe der Metallindustrie stehen an der Spitze der Berufswünsche unserer männlichen Jugend. Von 1000 männlichen Schulentlassenen haben im vergangenen Jahr379 eine Ausbildung in diesen Berufen gewählt. 117 Schulentlassene bevorzugten einen kaufmännischen oder sonstigen „Büroberuf“, während sich III für die Bauberufe (einschließlich Bautechniker und Architekten) interessierten. Nur je 20 wollten Landwirte oder etwa Bau- und Möbeltischler werden. Bei den schulentlassenen Mädchen entschlossen sich 40 v. H. für die Büroberufe. Es ist erschreckend, daß die Neigung für die Betätigung in der Hauswirtschaft von Jahr zu Jahr abnimmt, Was sich leider später in der Ehe dank der immer stärker um sich greifenden Unwissenheit in allen Hauswirtschaftsfragen schmerzlich bemerkbar macht.

*

Wer in Zukunft Einzelhandel betreiben will, bedarf nach der jetzt erfolgten Annahme des „Berufsausbildungsgesetzes für den Einzelhandel“ der Genehmigung einer (noch von den Ländern zu bestimmenden) Behörde, von der „Sachkunde“ und „persönliche Zuverlässigkeit“ nachzuprüfen sind. Das Gesetz will endlich die bisherige Rechtszersplitterung beseitigen und verhindern, daß der Einzelhandel durch eine schrankenlose Gewerbefreiheit mehr und mehr zu einem „Ausweichplatz und Versuchsfeld für gescheiterte Existenzen und unlautere Elemente“ wird.