Die ausländischen Käufer an den westdeutschen Wertpapiermärkten zeigten sich in den letzten Tagen von ihrer angenehmen Seite: Trotz hoher Kurse der liberalisierten Kapitalmark, die die Ausländer für Kapitalanlagen in der Bundesrepublik brauchen, zögerten die internationalen Anleger nicht, sich wieder mit beachtlichen Summen am bundesdeutschen Aktienmarkt zu engagieren. Sie verliehen hiermit der bereits vorhandenen Erholungsbewegung den notwendigen Schwung, um die allgemeine Aufmerksamkeit zu wecken. Bei den international bekannten deutschen Aktienwerten kletterten die Kurse um mehr als zehn Punkte. Kurserhöhungen von etwa diesem Umfang sind die am westdeutschen Wertpapiermarkt nun seit etwa 1955 gewohnten Begleiterscheinungen der zumeist massiert auftretenden Auslandskäufe. Leider gilt das gleiche, nur in negativer Richtung, auch für die zumeist ebenso zusammengeballten Verkaufsaufträge des Auslandes, wie es zuletzt bei der Suezkrise im November 1956 der Fall gewesen ist. Die Ein-November der Kauforders aus dem Auslande dürfte im wesentlichen auf die immer wiederholten Forderungen nach einer Aufwertung der D-Mark zurückzuführen sein. Letzten Endes entscheidet jedoch der deutsche Anleger, ob die Anfang Juli aufgetretene Erholungstendenz am Aktienmarkt eine nachhaltige Fortsetzung findet. Nachdem die Aktienkurse im Durchschnitt um rund acht bis zehn Punkte angestiegen waren und bei einigen Werten die Kursabschläge für die vorgenommenen Dividendenzahlungen binnen weniger Tage wieder voll ausgeglichen wurden – beispielsweise bei Harpener Bergbau und Demag –, kam die Aufwärtsbewegung vorübergehend zum Stillstand, da das Angebot auf diesem erhöhten Niveau merklich zunahm. Die Verkäufer waren der Auffassung, daß es sich wiederum nur um eine Erholung von einem Tiefstand handle.

Der Monatsbericht der BdL, der in den vergangenen Jahren durch seine Warnungen vor einem überhöhten Kursniveau mehrmals die Kurse hatte empfindlich fallen lassen, führte diesmal durch eine positive Beurteilung der Kapitalmarktlage zu einem weiteren Kursanstieg. Wie weitgehend die Aktienkurse und naturgemäß der Rentenmarkt von der Kreditpolitik der Bank deutscher Länder abhängig sind, haben die letzten 23 Monate gezeigt. Es war daher verständlich, daß die Anleger neue Kaufaufträge erteilten, als sie hörten, daß die BdL eventuell den Diskontsatz erneut senken werde. Bestärkt wurden sie in dieser Auffassung durch die Ermäßigung der Abgabesätze für Geldmarktpapiere der BdL um 1/8 bis 1/4 v. H. am letzten Wochenende – ein Hinweis auf die Lockerung der Geldmarktanspannungen und der Kreditrestriktionen. Die erneut hervorgerufene Kaufwelle kam dieses Mal vorwiegend aus dem Inlande und führte zu weiteren Kurssteigerungen von vier bis fünf Punkten. Dividendenabschläge konnten wiederum schwungvoll eingeholt werden (wie beispielsweise bei der Deutschen Erdöl AG, die trotz Abgangs des Dividendenscheines kaum niedriger notierte als am Vortage). Von der Kurserhöhung wurden solche Werte besonders begünstigt, über die in diesen Tagen vorteilhafte Berichte in der Presse erschienen waren. Gelsenkirchener Bergwerksaktien zogen hieraus einen besonderen Nutzen. Seit der Dividendenermäßigung bei der Zellstoff Waldhof von sechs auf vier v. H. ist die Börse empfänglicher für Unternehmensnachrichten geworden. Die Zellstoff Waldhof konnten nunmehr ihren Kurs wesentlich verbessern, als bekannt wurde, daß für 1957 mit einer günstigeren Ertragsentwicklung zu rechnen sei.

Die Voraussetzung dafür, daß sich die Aktienkurse, auf längere Sicht gesehen, nachhaltig erholen können, muß jedoch vorerst einmal am Rentenmarkt geschaffen werden, da es – wie bekannt – in den letzten Monaten und Jahren vor allem die Konkurrenz der steigenden Zinssätze am Geld- und Rentenmarkt gewesen war, die die Aktienkurse nachteilig beeinflußt hatte. Die Tatsache einer möglichen Lockerung in der Kreditpolitik ließ die Hoffnungen auf eine derartige Entwicklung steigen, obgleich nicht bekannt war, ob die Diskontsenkung noch vor dem Eintritt der neuen Leitung der BdL erfolgen kann. Für den Wertpapierbesitzer ist es zumeist unverständlich, warum gerade jetzt das Notenbankgesetz geändert werden mußte. Während jahrelang der D-Mark noch der Schönheitsfehler anhaftete, daß den Aktien auf Grund ihres Sachwertcharakters ein größeres Vertrauen entgegengebracht wurde als den reinen Schuldforderungen in Form von Rentenwerten, hatte sich in den letzten Monaten eine Änderung in dieser Frage angezeigt. Zwischen Renten- und Aktienwerten war immer häufiger ein echter Renditevergleich angestellt worden, d. h., daß der Sachwert bei der Aktie mehr und mehr in den Hintergrund getreten ist. Auch die Konsolidierung, die seit etwa April dieses Jahres einen Teil des Rentenmarktes kennzeichnet, kann als ein neuer Vertrauensbeweis in die Wertbeständigkeit der DM bezeichnet werden. Während noch vor einem oder zwei Jahren nur diejenigen Wertpapiere als kurzfristig angesehen wurden, die binnen zwei oder drei Jahren zur Rückzahlung gelangen sollten, bezeichnet man heute allgemein schon Papiere mit sieben- oder achtjähriger Laufzeit als „rückzahlbar in absehbarer Zeit“. Hier sei nur die fünfprozentige Lastenausgleichsanleihe von 1955 erwähnt, die 1964 zu 100 v. H. zurückgezahlt wird. Sie stieg seit April dieses Jahres von 90 auf 95 v. H. an. Allein die Tatsache, daß der Wahlmodus für die Leiter der Bundesnotenbank einen größeren politischen Einfluß zuläßt, wirkt nach den bisherigen Erfolgen befremdend, wenn auch die neu vorgeschlagene Leitung absolut positiv beurteilt wird. Mei.