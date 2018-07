n. k., Stuttgart

Bei einem korrekten Menschen kommt es wohl niemals vor, daß er bei der Begleichung einer Schuld ein paar Pfennige einspart – also statt 25,32 Mark etwa nur 25,30 Mark überweist. Aber eine unleserliche Mahnung oder ein Schreibfehler auf der Postanweisung ergeben gelegentlich doch einmal einen Fehlbetrag auf der Kontokarte des Empfängers, einen Betrag, den, wenn er eine geringe Höhe, eine oder zwei Mark vielleicht, nicht übersteigt, der Kaufmann als Verlust ausbucht – einen Mahnbrief zu schreiben kostet ja allein schon 2,50 Mark.

Aber da gibt es auch ganz Gewitzte, die immer einige Pfennige zuwenig zahlen, weil sie glauben, auf diese Weise Wohlstand erlangen zu können. Und Böswillige gibt es, die die anderen ärgern wollen, aber von ihnen laßt uns schweigen ...

Zur Rede gestellt werden müssen jedoch jene Mitbürger, die sogar dem Finanzamt gelegentlich einige Pfennige schuldig bleiben, denn schließlich schädigen sie uns alle. Auch die Finanzämter buchen fehlende Pfennigbeträge aus, „wenn sie in einem angemessenen Verhältnis zur beglichenen Hauptschuld stehen“. Sie haben dafür ihre Richtlinien, die in manchen Fällen bis zu zwei Mark auf das Verlustkonto zu schreiben erlauben, und nur – so heißt es in einer für das ganze Bundesgebiet geltenden Bestimmung – „bei böswilligen Schuldnern sind diese Richtlinien eng auszulegen“.

Aber was soll man sich dabei denken, erfährt man (durch den Bund der Steuerzahler) dies: „Ein Vollzugsbeamter des Finanzamtes Müllheim/Südbaden hat eine Dienstreise nach dem zwölf Kilometer entfernten Dorf Liel unternommen, um im Vollstreckungsverfahren einen Steuerrückstand von einem Pfennig einzutreiben

Sind denn die erwähnten Richtlinien über das Ausbuchen von Fehlbeträgen noch nicht bis nach Müllheim gedrungen Oder gibt es wirklich Steuerschuldner, die so „böswillig“ sind, daß man ihretwegen – oder besser: ihres fehlenden Pfennigs wegen – einen Beamten auf eine Dienstreise schicken sollte?