Worin der Autor seine Enten an Hand von schlagenden Beispielen verteidigt

Eine Ente wird gewöhnlich nach Pfund und Kilo berechnet. Aber – so frage ich – wo bleibt die Seele? Nehmen wir an: die Wilden schlachten einen Missionar. Kerzengerade steigt seine Seele zum Himmel empor. Aber die verschiedenen wilden Völkerstämme fragen nicht danach; sie rechnen pfund- und kiloweise. Zu welchem Stamme soll ich die Hamburger Angler rechnen, die am Großen Brack bei Winsen (Luhe) übers Wochenend ihrem Vergnügen frönen?

Beispiel Missionar

Als sie noch gnädig waren, sagten die Angler zu Alexandra: „Gnädige Frau, Sie können Ihre Enten bis Weihnachten behalten, danach allerdings ...“ Diese Gnade hatten die Angler im Sommer des Jahres 1956. Doch jetzt, im Juli 1957, leben die Enten immer noch, und nun berufen sich die Angler darauf, daß es durch Gesetz verboten sei, „Enten in Fischereigewässer einzulassen“. Um diese Tatsache den Menschen zu erklären – und seien es selbst Wilde – möchte ich wieder auf den Missionar verweisen. Kennt ihn niemand aus seiner Urwaldumgebung, weiß keiner von seiner Güte, seiner Vertrauensseligkeit, seiner Vorbildhaftigkeit – da schlachtet sich’s leicht! Lernt ein Wilder jedoch den Missionar nicht nur aus flüchtiger Begegnung zwischen Busch und Kochtopf kennen, sondern beschäftigt sich ein Weilchen mit ihm, so mag es sein, daß er ihn nicht nur nicht schlachtet, sondern sich vielleicht sogar bekehren läßt.

Beispiel Minnesänger

Was nun die Enten betrifft, so lernten wir sie auf einem oberbayerischen Gutshof namens Rösselsberg kennen. Dieser Hof ist unter anderem dadurch ausgezeichnet, daß im Wiesengrund eines der ältesten bayerischen Denkmäler steht, eine Erinnerung, wie man sagt, an den letzten mittelalterlichen Minnesänger, dem dies feste Haus zwischen Feldern und Wäldern einmal gehörte. An dem schönen steinernen Mal, das natürlich unter Denkmalsschutz steht, reiben sich die Kühe, wenn es sie juckt. Dies wollen wir festhalten. Denn so viele Kühe seit Jahrhunderten sich am Denkmal reiben – es steht noch immer.

Warum kommt kein bayerischer Richter und sagt: „Das Reiben der ersteren am letzteren ist zwecks Denkmalsschutz verboten“? Es gibt zwar Leute, die das Denkmal inmitten der Wiese photographieren; es gibt auch Menschen, die über den Zaun klettern und Blumen pflücken. Aber es gibt weder einen Münchener Verein zur Denkmalsphotographie noch einen Blumenpflückerverband, die diese Wiese zwecks Ausübung ihres Hobbys gepachtet hätten. Infolgedessen ist das Wiesen-Denkmal – ein wunderschönes, einfaches Kreuz inmitten schlichter Gänseblumen – bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben, zur Freude der Menschen und der Kühe.