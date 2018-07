A er zwischen den Weltkriegen in Österreich gelebt hat, etwa in den 20er Jahren, und nun nach langer Zeit wieder das Land besucht, wie der Verfasser dieses Aufsatzes, stellt Veränderungen fest, die vor allem eine andere Beziehung des Österreichers zu der schicksalhaft bedingten Situation seines Landes erkennen lassen, als sie die vorige Generation nach dem Zusammenbruch der Donau Monarchie hatte. Damals glaubte die Mehrheit der Bevölkerung nicht an die Lebensfähigkeit ihres Landes. An eine Großraumwirtschaft gewöhnt, konnte man sich die Zukunft nur in einer neuen Großraum wirtschaft gesichert denken. So entstand der Anschlußgedanke, Von seiner Ausführung hatte man sehr unterschiedliche Vorstellungen, und heute noch liegen sich zuweilen Liberale, die einst großdeutsch orientiert waren, mit ehemaligen Nazis, die damals von einem selbständigen Österreich im Rahmen eines Großdeutschen Reiches träumten, über die Durchführbarkeit ihrer damaligen Vorstellungen in den Haaren. Heute sind sie fast alle von den Anschlußträumen geheilt "Das ist Hitlers Verdienst. Man müßte ihm eigentlich dafür ein Denkmal setzen", spöttelte ein Altösterreicher, der immer schon den eigenen österreichischen Weg, auch nach der Zerstörung der Doppelmonarchie, für den richtigen gehalten hat. Die neue Generation hat nicht mehr die Minderwertigkeitsgefühle ihrer Väter. Man "kokettiert nicht mehr mit einer Vergangenheit, die dem Österreicher von heute keine verwendbaren Maßstäbe mehr zu bieten hat. Man ist zwar auf auf die großen Denkmäler früherer Jahrhunderte stolz und hält sie in Ehren, aber man leitet nicht mehr aus jener Vergangenheit Hoffnungen oder gar Ansprüche ab, die heute keine reale Grundlage mehr haben. Das zeigt sich auch in scheinbaren Kleinigkeiten, zum Beispiel in den Anreden, bei denen man früher bekanntlich so überaus freigebig war mit dem "Herrn Baron" und ähnlichen Titeln. Auch den "Hofrat" läßt man heute nur dort gelten, wo ein Anspruch auf diesen Titel besteht. Nicht Österreichern gegenüber betont man dann gern, daß der Hofrat nichts mit dem Hof zu tun habe, sondern mit den "Höfen" (Gerichts, Rechnungshöfe). Das Wort vom "Wasserkopf Wien" ist längst aus der Mode gekommen. Heute ist Wien eine industriereiche Stadt, die sich durch ihre Arbeit (auch Kleingewerbe) selbst ernähren kann? Die Industrialisierung Österreichs, die nach dem Einzug der Deutschen einen starken Impuls bekam, hat inzwischen so große Fortschritte gemacht, daß sie dem Land eine breitere wirtschaftliche Existenzgrundlage schuf. Die Siegermächte, vor allen die Sowjetunion, haben nach dem Krieg Werte von schätzungsweise einer Milliarde Dollar aus dem Lande abtransportiert. Aber mit Hilfe des Marshall Planes wurden noch größere Summen wieder in den Wirtschaftskreislauf hineingepumpt. Die Alpine Montan beispielsweise hat ihre Anlagen auf dem Erzberg, die wir besichtigten, mit den modernsten Einrichtungen ausgestattet. Ober zwei Milliarden Schilling, wurden dort in den letzten Jahren investiert, davon 600 Millionen aus Marschall Plan Geldern. Diese Investitionen waren notwendig, nachdem die Sowjetrussen in kurzer Besatzungszeit enorme Demontageschäden angerichtet hatten. Für die nächsten fünf Jahre ist ein Bauprogramm von mehr als zwei Milliarden Schilling vorgesehen. Dann wird der Konzern über die modernsten "Walzenstraßen verfügen.

Ein anderes Beispiel: In Kaprun, dem zweitgrößten Wasserkraftwerk Österreichs, das die Wässer im Glocknergebiet staut, wird jährlich elektrischer Strom von 600 Millionen Kilowattstunden erzeugt. In Verbindung mit dem noch in Bau befindlichen Stauwehr Schanzach wird in Kürze die doppelte Menge produziert. Kaprun wie die Alpine Montan sind übrigens staatliche Unternehmungen. 54 Prozent des Kapruner Aktienkapitals sind im Besitz des österreichischen Bundes, der Rest im Besitz der Stadt Wien und der das Werk umgrenzenden Länder. Das Aktienkapital der Alpine Montan gehört zu 100 Prozent dem Staat. Hier wie auch in anderen staatlichen Unternehmungen scheint eine glückliche Mischung von staatlichem Investitionsrisiko und persönlicher Leitungsinitiative gelungen zu sein. In diesen Bereichen gibt es also auch keinen Einfluß der Verbände. Dort werden die Kämpfe um die wirtschaftlichen Machtpositionen direkt zwischen den beiden großen politischen Parteien ausgetragen.

Man zeigt dem Gast aus Deutschland nicht ohne Stolz die Werke, die geschaffen wurden, ohne sich dabei in ein übermäßiges Selbstgefühl hineinzusteigern, das der Österreicher nicht liebt. Aber man ist sich des Wertes der eigenen Leistung bewußt und neigt nicht mehr zu jener fast devoten Bewunderung deutschen Könnens, der man in der vorigen Generation in Österreich so oft begegnete. In Wien pulsiert das Leben mit erstaunlicher, für den, der Österreich früher kannte, ungewohnter. Kraft. Selbst im kaiserlichen Wien sah man, wie es freilich der wirtschaftlichen Entwicklung jener Zeit entsprach, nicht so viele Zeichen eines allgemein hohen Lebensstandards. Wohl gab es damals mehr Eleganz und sehr viel mehr Reichtum bei den oberen Schichten, aber die Gegensätze zwischen reich und arm waren sehr viel größer als heute. Wer noch die bedrückende Armut vor Augen hat, in die Wien nach dem ersten Weltkrieg versank, ist über das durchschnittliche Lebensniveau von heute erstaunt. Es ist weit höher als damals, wenn auch nicht 33 hoch wie bei uns.

Dem Fremden zeigt man natürlich auch die vielen öffentlichen Wohnungsbauten. Der Mietetschutz ist in Österreich noch viel starrer als bei uns. Mancher gibt nur 60 Schilling (10 DM), ji sogar noch weniger im Monat für die Miete au;. Dem privaten Bauherrn fehlt daher jeglicher Anreiz, und das Bauen liegt ganz in der öffentlichen Hand. Durch die Förderung des Wohnungseigentums sucht die ÖVP, die österreichischs Schwesterpartei der CDU, der privaten Bautätigkeit wenigstens einige Impulse zu geben. Es gibt in Wien ganze Wohnblocks, die aus solchen vom Eigentümer gekauften Wohnungen bestehen. Trotz allem hat man aber den Eindruck, daß die Österreicher für die Erneuerung und den Ausbau ihrer Wohnungen zu wenig tun. Mai zehrt vom alten Kapital. Auf die Frage, ob man nicht fürchte, daß sich diese Politik eines Tages rächen werde, erwiderte der Vizekanzler Pittermann: "Wir glauben, daß die Dinge eines Tage; schon irgendwie von selbst in Ordnung kommen Man soll sich nicht den Kopf zu sehr über die Zukunft zerbrechen — Eine typisch österreichische Antwort, in der die ganze Lebensklugheit dieser Menschen, aber auch eine ihretypischen Schwächen enthalten ist.

Für die Jugend wird auch in Österreich vie getan. Wir besichtigten die Bundessportschule in Obertraun am Fuße des Dachsteins. Es ist eine große, moderne, vorbildlich eingerichtete Sportanlage mit sauberen Unterkünften in landschaftlich herrlicher Lage. Sie gehört dem österreichischen Staat, steht aber den Sportverbänden unc den Schulen ganz zur Verfügung. Viele Schuler absolvieren dort ihre Landschulwochen. Schuler, und Sportverbände bringen sich ihre Trainer selbst mit. Die Sportschule ist ein Wirtschaftsbetrieb, der ohne staatliche Subventionen auskommt. Nur die jeweils notwendigen Investitionen werden aus öffentlichen Mitteln bezahlt :