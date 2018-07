Mit dem Geschäftsbericht für 1956 stellt sich der Konzern „Ilseder Hütte“ nach der Rückgliederung der „Industrie- und Handels-AG Peine“ (IHAG) vor. Die Aktionäre der IHAG haben fast ausnahmslos von dem Umtauschangebot Gebrauch gemacht, so daß sich jetzt 98,8 v. H. des Grundkapitals der Ihag im Besitz der „Ilseder Hütte“ befinden. Das Grundkapital der „Ilseder Hütte“ erhöhte sich durch den Aktienumtausch von 102,2 auf 112,3 Mill. DM. Der HV am 26. Juni in Peine lag ein Antrag über eine weitere Grundkapitalerhöhung um höchstens 28 Mill. DM bis 1960 vor. Diese beschlossene Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms der Gesellschaft beitragen.

Die Tendenz, im Stahlbau zum stahlsparenden Bau mit leichten Profilen überzugehen, habe zusammen mit höheren Qualitätsansprüchen die Konzernleitung veranlaßt, sowohl für Stabstahl als auch für Formstahl neue Walzenstraßen zu bauen. Der Bau einer Universalstraße sei bereits in Auftrag gegeben. Um größere Mengen in den Walzenstraßen durchzusetzen, sei eine Vergrößerung des Stahlwerks in den nächsten Jahren beabsichtigt. Die dadurch notwendige höhere Roheisenerzeugung soll jedoch nicht durch den Bau eines neuen Hochofens im Hochofenwerk Groß-Ilsede ermöglicht werden, sondern durch eine noch weitergehende Erzaufbereitung. Nach Abschluß dieses umfangreichen Investitionsprogrammes soll die jährliche Rohstahlkapazität fast eine Million Tonnen Rohstahl (1956 = 796 174 t) betragen, hergestellt vornehmlich aus eigenen, durch Aufbereitung angereicherten Erzen.

Der mit dem Vorjahresumsatz von 328 Mill. DM vergleichbare Konzernumsatz an Fremde erhöhte sich 1956 um fast 10 v. H. auf 359 Mill. DM. Bezieht man die HAG mit ihren Tochtergesellschaften ein, erreichte der Konzernumsatz an Fremde 1956 insgesamt 457 Mill. DM. Die „Steinkohlenbergwerk Friedrich der Große AG“ schloß das Geschäftsjahr mit einem Verlust von 4,8 Mill DM ab, den die „Ilseder Hütte“ auf Grund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages übernommen hat. Dieser Verlust ergab sich aus der Ausnutzung von zusätzlichen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. (Während die Ruhrförderung 1956 immer noch um 2,1 v. H. unter dem Förderergebnis der Ruhrzechen von 1938 lag, war die Förderleistung auf der Zeche „Friedrich der Große AG“, Herne, 1956 um 22,3 v. H. höher als 1938.)

Die „Hüttenwerke Ilsede-Peine AG“ schloß das Geschäftsjahr 1955/56 nach Vornahme von Soiderabschreibungen und unter Berücksichtigung der gegebenen 7 c-Darlehen mit einem abführungspflichtigen Ertrag von 32,4 Mill. DM (in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung 1956 ist der Rohüberschuß mit 114,4 gegenüber 111,4 – 1955 – Mill. DM ausgewiesen) Die IHAG schloß 1955/56 mit einem Reingewinn von 0,85 Mill. DM ab, aus dem 8 v. H. Dividende ausgeschüttet werden und der „Ilseder Hütte“ zugeflossen sind. Der Gesamtgewinn der Holding wird mit 10,3 Mill. DM ausgewiesen, aus dem wie im Vorjahr wieder 9 v. H. ausgeschüttet werden. -t d

In der HV der Kalle & Co. AG, Wiesbaden-Biebrich die den Jahresabschluß für 1956 verabschiedete, wurden die bisherigen Mitglieder des AR wiedergewählt und Dr. Konrad Weil und Dr. h. c. Adolf Todt neu in den AR gewählt. Der AR hat Dr. Hans Streeck, bisher stellv. Vorstandsmitglied, zum ordentlichen Mitglied des Vorstandes bestellt.