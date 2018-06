Kann man sich vorstellen, daß der vom Kanzler so geschätzte Macmillan je sagen (ja, auch nur denken) würde, Englands Untergang stehe bevor, wenn Gaitskell ihn ablöse? Gewiß besteht in England Einigkeit über die Außenpolitik, und ein Wechsel der Regierung würde daher nicht wie in Deutschland eine totale Veränderung der außenpolitischen Linie mit sich bringen; aber schließlich steht ja noch gar nicht fest, daß die SPD eine solche Veränderung auch tatsächlich durchführen würde.