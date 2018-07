B. P., Hongkong‚ im Juli

Was skeptische Besucher befürchteten, ist eingetreten: Die von Mao Tse-tung eingeleitete Kampagne zur „Korrektur der Arbeitsmethoden“ – das Eingeständnis möglicher „Widersprüche zwischen Volk und Partei“ – hat sich als das herausgestellt, was das kommunistische Parteiorgan von Peking jetzt mit fröhlichem Zynismus eine Falle nannte, „um alle jene zu fangen, die es gelüstet, die Macht an sich zu reißen“.

In dieser Falle fingen sich unter anderem auch die rotchinesischen Minister Chang Po-schun (Verkehr), Lo Lung-chi (Holzindustrie) und Chang Nai-chi (Ernährung). Chang Nai-chi war sogar so weit gegangen, eine überparteiliche Untersuchung der kommunistischen Säuberungsaktionen früherer Jahre anzuregen, um, wie er meinte, dem Volk die Ehrlichkeit der neuen Liberalisierungsmaßnahmen glaubhaft zu machen. Die beiden anderen Minister sind angeklagt und haben auch bereits gestanden, die „schwere politische Sünde“ der Sympathie für den amerikanischen Typ der Demokratie begangen zu haben und als „Ehrgeizlinge der Bürgerlichen Rechten, geleitet von ihren politischen Ambitionen“, verschwörerische Beziehungen unterhalten zu haben.

Ausländische Beobachter – und das würde die Fallen-Theorie bestätigen – sind überzeugt, daß die unglücklichen Minister sich mit ihrer Kritik nie so weit vorgewagt hätten, wären sie nicht von der Partei ausdrücklich dazu ermuntert und mit entsprechenden Freibriefen versehen worden. Ursprünglich, so scheint es, sollten sie die Lockvögel abgeben, deren Aufgabe es war, die Kritik möglicher noch verbliebener Gegner des Systems herauszufordern.

Zwar gibt es auch Leute, die meinen, das Ganze sei nicht als Falle geplant gewesen, sondern Mao habe die Stellung der Partei nach acht Jahren intensiver Propaganda für ausreichend konsolidiert gehalten, um einen Schritt zur Liberalisierung tun zu können.

Daß die angeforderte Kritik sowohl seiner drei Minister als auch die darauffolgende vieler Intellektueller – eine hervorragende Rolle spielten dabei die aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrten Studenten – eine so tiefgehende und in die Breite wirkende Durchschlagskraft entwickelte, muß für Mao ein böser Schock gewesen sein. Wenn er die Geister, die er rief, wieder loswerden wollte, was blieb ihm, einem kommunistischen Staatschef, schon anderes übrig, als mit den Verlockten auch die Lockvögel zu erledigen, die offenbar zu gern und zu laut gesungen hatten, und die jetzt, wie alle anderen Kritiker des Systems, als „Moskitos, die einen Berg angreifen wollten“, bezeichnet werden.

Überall im Lande der Mitte werden jetzt von den Organisationen, die der Aufforderung zur Kritik leichtgläubig folgten, „Anklagesitzungen“ abgehalten – natürlich handelt es sich um Selbstanklagen –, in denen alle kritischen Äußerungen mit der Beteuerung der eigenen Nichtswürdigkeit und Dummheit zurückgenommen werden. – Beschuldigt, beim Anblick kommunistischer Plakate an den Mauern des Sozialistischen Instituts von Peking „zweimal hörbar geseufzt“ zu haben, schlug der 67jährige Pekinger Universitätsprofessor Ku Shi-shung aus purer Verzweiflung seinen Kopf so hart gegen eine Säule, daß er schwerverletzt liegenblieb. Als hätte er nicht wissen können, daß Kritik an einem roten Regime sowieso selten weniger, aber auch nie mehr als den Kopf kostet.