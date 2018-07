Inhalt Seite 1 — Unfreiwillig über die Grenze Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Kehl

Jeden Monat passieren durchschnittlich eine halbe Million Menschen die Brücke, die Straßburg und Kehl, die Frankreich und Deutschland miteinander verbindet. – Unter diesen fünfhunderttausend Menschen, die – unsicher oder mit lässiger Eleganz, je nach Routine – den Beamten ihre Ausweise entgegenhalten, sind jedesmal etwa zwei Dutzend, die weder durch Reiselust noch durch geschäftliche Interessen an die Grenze geführt werden. Ihre Abfertigung nimmt auch mehr Zeit in Anspruch.

Sie reisen nämlich nicht, sondern sie „werden gereist“. In der Amtssprache heißt das: Sie werden „überstellt“. „Unerwünschte Ausländer“, die man in ihre Heimat abschiebt.

„Bei uns dauert es allerdings lange, bevor einem Ausländer, dem es in Deutschland gefällt, die Gastfreundschaft gekündigt wird“, sagt mir ein Grenzer. Der Paragraph 1 der Ausländerpolizeiverordnung sei eigentlich ein freundliches Angebot an alle; Bei uns kann jeder leben, wenn er sich anständig benimmt. Wer sich an gewisse Spielregeln halte, sei jederzeit willkommen.

Was man als einen Bruch dieser Spielregeln anzusehen hat, sagt Paragraph 5 der Verordnung. Ein Aufenthaltsverbot gegen einen Ausländer kann erlassen werden, wenn ... Nun folgt ein Katalog von neun Punkten, beginnend bei der Gefährdung „wichtiger Belange“ des Bundes – und endend bei der Voraussetzung, daß man in der Lage sein muß, den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu bestreiten.

Nun wird aber kein Mensch unverzüglich über die Grenze abgeschoben, sobald ein deutscher Beamter seine Unterschrift unter einen Ausweisungsbescheid gesetzt hat. Dem Gast stehen dieselben Rechtsmittel zur Verfügung wie jedem anderen Bundesbürger. Zunächst kann er Beschwerde einlegen. Wenn das keinen Erfolg hat, beginnt der lange Weg über die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Erst wenn das Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz durch ein Urteil bestätigt hat, daß der Ausweisungsbescheid in Ordnung ist, heißt es endgültig Abschied nehmen.

Der Übergabeakt wird so diskret wie möglich vorgenommen. Da die deutschen Paßbeamten ihren Dienst in Zivil versehen, fällt es gar nicht auf, wenn man zu zweit oder zu dritt über die Brücke zum französischen Nachbarn hinüberpromeniert. Dort lassen sich die deutschen Beamten von ihren französischen Kollegen den „Empfang“ bestätigen, und schon ist alles erledigt.