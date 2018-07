R. S., Bonn, im Juli

So hätte der zweite Deutsche Bundestag fürwahr nicht auseinandergehen dürfen. Seit Tagen schien dem Hause nichts so wichtig zu sein wie der Kampf um die Geschäftsordnung. Viele Stunden, die man wahrlich besser hätte verwenden können, wurden auf dieses Gezänk verschwendet. Man glaubte im Geiste die Interessenten Vertreter vor den Türen zu sehen, an die immer herrischer anzuklopfen sie sich im Laufe der Jahre gewöhnt haben. Jede Gruppe verlangte, daß „ihr“ Gesetz noch darankomme, koste es, was es wolle. Und manchmal hatte man den Eindruck, daß dieser oder jener Abgeordnete solcher Begehrlichkeit eher Vorschub leistete, als ihr zu wehren.

Viele Gesetzestexte konnten von den Abgeordneten wegen der Fülle des Stoffes nicht mehr gelesen werden. Sie beschlossen Gesetze, die sie gar nicht kannten. Tag für Tag wurden ganze Stapel von Abänderungsanträgen in den Plenarsaal geschleppt. Die Konsequenzen dieser Anträge konnte niemand außer den paar Sachvertändigen übersehen. Man stimmte einfach wie der Fraktionsvordermann. Und dann noch die blamable Panne mit der Atomgeschichte!

Je mehr sich die Woche dem Ende zuneigte, desto drückender wurden die Zeitnot und die Hitze. Verzankt und verärgert, nur mehr auf den Wähler, aber kaum noch auf das Ganze schauend, die eine Gruppe hier, die andere dort, darauf bedacht, den Gegner durch eine taktische List ins Unrecht zu setzen, und schließlich auf der Lauer, ob man nicht durch die Feststellung der Beschlußunfähigkeit des Hauses eine unerwünschte Situation beenden könnte – so ging der zweite Bundestag lustlos, abgekämpft und verbittert auseinander. Dem Parlamentarismus und der Demokratie wurde damit kein guter Dienst erwiesen.