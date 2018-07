Vom künftigen deutschen Unteroffizier – Der Marsch in unbekanntes Gelände

Aus – der Stube 208 des Blockes A der Koblenzer Gneisenau-Kaserne tönt die Kommandostimme eines Unteroffiziers: „Was ist das für ein Sauladen? Haben Sie Zum Stubendurchgang Staub geputzt? Und was ist das? Staub! Sehr richtig! Staub! Soll ich Ihnen allen Staub, den ich hier finde, in Ihr blödes Gesicht schmieren? Und Sie da: Grinsen Sie nicht! Spind auf! Ist das eine Spindordnung, Sie Würstchen? Dieses Fach aufmachen – aber Beeilung, wenn ich bitten darf. Beeilung!“ – „Das ist mein Privatfach, Herr Unteroffizier!“ – „Das machen Sie nicht auf?“ – „Nein, Herr Unteroffizier!“ – „Soso“, sagt die preußisch-deutsche Stimme sehr hilflos.

Der Kenner der Materie hat längst gestutzt. Bis „Beeilung“ ist die Sache echt. Dann kommt sie ins Schwimmen, und das klägliche „Soso“ ist ein absoluter Stilbruch. Denn was wäre wohl mit mir geschehen, wenn ich 1941 als Rekrut des Flieger-Ausbildungsregiments 21 in der Hermann-Göring-Kaserne zu Reims meinem Ausbilder und Unteroffizier Koch den Blick in mein Privatfach verwehrt hätte?

Der Gefreite Latz in der Koblenzer Gneisenau-Kaserne aber weigerte sich indessen nicht nur standhaft, sein Privatfach zu öffnen, sondern hielt seinem Unteroffizier Nowotny dabei auch noch ein Mikrophon unter die Nase. Sieben Mann Stubenbelegschaft lagen derweil – teils in Zivil, teils in Uniform – feixend auf den Betten. Einer bediente ein Grundig-Tonbandgerät. Das Ganze war ein Feierabendulk der jungen Leute unter dem Motto: Stubendurchgang in alten Zeiten. Und lachend saßen Unteroffizier und Mannschaften danach vor dem Gerät und hörten „ihre Sendung“ ab und hatten einen Mordsspaß.

Der Kommandeur der Einheit, Major Robert Bürger, durchaus zu allen Späßen aufgelegt, meint indes: „Sie können es mir glauben: Das Unteroffizierkorps der alten Wehrmacht war korrekt.“

Der Chef der 1. Kompanie, Hauptmann Witschel, Ritterkreuzträger, und Prototyp des deutschen Frontoffiziers, formuliert es schärfer: „Platzek und Himmelstoß sind – entschuldigen Sie bitte – eine Erfindung irgendwelcher Schreiber und Literaten ... So etwas hat es nie gegeben.“

„Ich habe so was nie erlebt“