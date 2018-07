Sturz der Kreml-Größen: Als das bedeutendste Ereignis im sowjetischen Machtbereich seit der Abkehr vom Stalinismus im März 1956 wird in aller Welt Chruschtschows Säuberung unter der alten Garde der Kreml-Führer angesehen. Molotow, Malenkow, Kaganowitsch und Schepilow wurden aus der Parteispitze entfernt, und die drei ersteren verloren anschließend auch ihre hohen Regierungsämter. Wenig später wurde bekannt, daß zwei weitere hohe Sowjetführer, der langjährige Planungschef Saburow und der Wirtschaftsfachmann Perwuchin ihrer Posten enthoben worden sind. Wie auch immer die Kommentare des Westens zu dieser noch andauernden Säuberungswelle lauten, in drei Punkten stimmen sie fast alle überein: daß erstens Chruschtschow der mächtigste Mann jenseits des Eisernen Vorhangs geworden ist, daß zweitens die Periode der kollektiven Führung, wie sie sich an Stalins Tod anschloß, als beendet angesehen werden muß und daß drittens die Rote Armee in Sowjetrußland eine Machtposition erlangt hat, wie wohl nie zuvor. Ohne die Unterstützung oder gar gegen den Willen Marschall Schukows hätte Chruschtschow, soviel scheint festzustehen, sich seiner Widersacher in der Sowjetführung nicht entledigen können. In einer neuen Note aus Moskau wird die Bundesregierung aufgefordert, der Sowjetregierung einen Termin für den Beginn der geplanten Handelsbesprechungen anzugeben. In der Note wird ferner die russische Bereitschaft betont, in die Beratungen auch die Frage der „Repatriierung einzelner deutscher Staatsangehöriger aus der Sowjetunion“ aufzunehmen. Das dürfe jedoch keineswegs so verstanden werden, als könnten die Verhandlungen über ein Handels- und Konsular-Abkommen in irgendeiner Weise an die vorherige Annahme von Bedingungen in der Frage der Repatriierung geknüpft werden.

Sowjetische Ablehnung in London: Im Abrüstungsausschuß der Vereinten Nationen wies der sowjetische Chefdelegierte Sorin die westlichen Vorschläge zur Beendigung des Atomwettrüstens zurück. Nach den Vorstellungen der Westmächte – die sich im wesentlichen an die Konzeption des amerikanischen Abrüstungsdelegierten Stassen anlehnen – sollte hinfort das Verbot von Atombombenversuchen gekoppelt sein mit einem Herstellungsverbot für Kernwaffen. Sorin dagegen bestand wiederum auf einem sofortigen, auf ein oder zwei Jahre befristeten Abkommen, das die Einstellung aller Atomwaffenversuche festlegt. Ein allgemeines Abrüstungsabkommen, das auch die weitere Produktion nuklearer Waffen verbieten würde, soll nach sowjetischem Plan erst der zweite Schritt sein. – Gegenwärtig scheint es, als seien die Amerikaner zu einer gewissen Annäherung an den russischen Standpunkt bereit.

Bonn und Paris sagen ja zu Europa-Verträgen: Nach einersachlichen und betont leidenschaftslosen Debatte billigte der Bundestag die Verträge über den Gemeinsamen Markt und die Europäische Atomgemeinschaft. Es geschah hier zum erstenmal in der Geschichte des Bonner Parlaments, daß auch die SPD (gemeinsam mit der CDU und der DP) einem Europa-Vertrag zustimmte. FDP und BHE dagegen lehnten das Vertragswerk ab. – Wenige Tage später ratifizierte auch die französische Nationalversammlung die Verträge mit einer Mehrheit von 342 gegen 239 Stimmen. Die Gegenstimmen kamen vor allem aus dem Lager der früheren Anhänger General de Gaulles und aus dem Kreis um den ehemaligen Ministerpräsidenten Mendès – France.

