Im heimatlichen Elberfeld wurde dieser Tage Abraham Frowein zu Grabe getragen, der, fast 80 Jahre alt geworden, eine der letzten großen Patriarchengestalten des deutschen Wirtschafts- und Geisteslebens gewesen ist. Sein Wirken läßt sich auch dann nicht erschöpfend darstellen, wenn man alle seine Ämter in westdeutschen Unternehmungen – voran in den eigenen Betrieben der dort an der Wupper seit über 500 Jahren ansässigen Kaufmanns- und Fabrikantenfamilie Frowein – aufzählen würde, und dazu die Funktionen, die er seit fast vierzig Jahren in den großen Wirtschaftsverbänden bekleidet hat: wie etwa als einer der Gründer des Reichsverbandes der deutschen Industrie, als Vorstandsmitglied der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, als Präsident der Internationalen Handelskammer wie auch ihrer „deutschen Gruppe“ und schließlich, nach 1945, als Vorsitzender des „Deutschen Wirtschaftsbeirats“, mit dem Sitz in Minden. Die besondere und – hier darf einmal das große Wort gebraucht werden – einzigartige Bedeutung dieses Mannes im öffentlichen Leben ist ja nicht allein aus seiner ungewöhnlichen Arbeitskraft und seiner umfassenden Kenntnis wirtschaftlichen Vorgänge und Zusammenhänge zu erklären; sie beruhte vielmehr auf hervorragenden charakterlichen Eigenschaften, wie sie in dieser Reinheit und Fülle nur selten in einer einzelnen Persönlichkeit vereint anzutreffen sind. Durch Umsicht, Entschiedenheit und Güte, durch Verantwortungsbewußtsein, persönlichen Mut und Hilfsbereitschaft gleichermaßen ausgezeichnet, schuf sich dieser wahrhaft integre Mann überall da, wo er auftrat, alsbald einen Fundus von Ansehen und Autorität. Viele Männer der Wirtschaftspraxis, die sonst sehr nüchtern und ohne jeden Gefühlsüberschwang zu urteilen verstehen, haben mit Verehrung von ihm als einem wahrhaft weisen Menschen gesprochen. n. f.