Worin der Autor öffentlich eingestellt, sich an seinen Vögeln schwer vergangen zu haben

Der Satz „Unkenntnis schützt vor Strafe nicht“ klingt zwar lieb und weise wie ein Sprichwort, etwa wie „Alter schützt vor Torheit nicht“; er ist jedoch kein Sprichwort, sondern ein Prinzip: hart und gefährlich. Und da unser ganzes menschliches Leben von Unkenntnissen umgeben ist wie von schwarzen Gewitterwänden, braucht . es jene bramarbasierende Forderung Nietzsches „Lebe gefährlich!“ nicht. Es reicht auch so.

Zweierlei Unkenntnis habe ich mich anzuklagen: a) der Unkenntnis in bezug auf die Moschus-Enten, b) in bezug auf die Angler. Wenn ich dafür der Strafe gewärtig sein muß, so mag vielleicht, wie ich hoffe, der Umstand strafmildernd wirken, daß mit meiner Unkenntnis keinerlei Unmoral verbunden war, sondern im Gegenteil eine besonders hohe Moralauffassung. Denn ich wollte zwei Enten Freude machen und durch sie die Natur bereichern. Das ist doch sehr moralisch. Aber ich sehe schon voraus, daß der Richter – falls er sich überhaupt auf philosophische Gedankengänge einläßt, wozu er, wie mir ein Rechtsgelehrter erklärte, keineswegs verpflichtet ist – mich zur Ordnung ruft: „Moral schützt vor Strafe nicht.“

Unkenntnis: zu a)

Daß wir die Moschus-Enten zum Geschenk erhielten, geschah wenige Monate, nachdem wir an das Große Brack am Deich bei Winsen gezogen waren. Wir brachten also die Enten, die zwar südamerikanischer Abstammung sind, wie ich später hörte, jedoch, wie ich gewiß weiß, in Oberbayern geboren wurden, in leidvoller Fahrt nach Norddeutschland, wie ich dies bereits geschildert habe. Wir fuhren von Winsen den Deich entlang, der uns vor dem Wasser der Luhe, Ilmenau und Elbe schützt, jenseits des Deiches liegt weite Niederung; diesseits aber, hinter dem Deich, ducken sich die Häuser. Wir fuhren durch das Tor in den Vorhof und trugen den Entenkorb um das Haus herum in den Garten, der in einer Halbinsel in das Brack vorstößt. Dieser See ist so idyllisch, daß er in gewöhnlicher Prosa kaum zu beschreiben ist. Es gibt dort Seerosen, die weiß und gelb blühen, sowie auch verschiedene wispernde, im Winde sich wiegende Schilfarten. Eine Szenerie, die in jedem Unbefangenen eine Kindheitserinnerung hervorruft, die da lautet: „Alle meine Entchen schwimmen auf dem See.“

Wir setzten die Enten auf der Halbinsel aus und umgaben sie mit einem Drahtgitter. Auch vergaßen wir nicht, Draht über ihren Köpfen anzubringen, was sie ganz besonders zu ärgern schien, denn sie flatterten – halbwilde Tiere, die sie sind – wie verrückt gegen die Umzäunung. Waren sie jedoch unbeobachtet, so fraßen sie Körner, tranken Wasser aus einem Napf, zupften Gras und kraulten sich gegenseitig die Hälse. Nach einigen Tagen öffneten wir das Gitter an einer Ecke, worauf sie hervorkamen, und zwar unter vielen Verbeugungen nach Art der Südamerikaner. Sie begaben sich jedoch keineswegs an das Brack-Ufer, sondern bewegten sich seelenruhig auf das Haus zu.

„Seht doch“, rief ich, „Seechen, Seechen...“ Nichts. „Guckt doch, Wässerchen, Wässerchen.“ Nichts. Ich tat sogar ein übriges. Ich kniete am Brack nieder, tauchte den Zeigefinger hinein und machte ein quirlendes, glucksendes Geräusch, ja, ich entäußerte mich meiner eigenen Natur sogar so weit, daß ich eine oberbayerische Betonuig in meine Worte zu legen suchte, obwohl mir das rheinische Idiom anhaftet: „Do schaut her, Wasserle, Wasserle...“