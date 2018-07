o. f., Hamburg

Der gewichtige Satz, der eine ganze Stadt beunruhigt, weil er Anlaß war zu einer Haussuchung ohne richterlichen Befehl, Anlaß ferner zu Disziplinarverfahren gegen bekannte und unbekannte Polizeibeamte – dieser Satz lautete:

„Wie kommt die Polizeileitung dazu, nach im Jahre 1956 zu behaupten, daß in dem Stadtteil Horn ausgedehnte Trümmerflächen’ seien, und daß die Bevölkerung infolge ihrer schlechten sozialen Verhältnisse radikalpolitisch eingeststellt’ sei?“

Weil der 1. Vorsitzende des Horner Birgervereins, Werner Sohns, sich über diese entstellenden Behauptungen der Polizei ärgerte (denn: „Horn ist der am dichtesten bevölkerte und am besten aufgebaute Stadtteil Hamburgs“ und „beim letzten KP-Umzug vor Jahren taten mir die paar Männlein in ihrer Einsamkeit richtig leid“) flocht er eben diesen Satz zu Beginn des Jahres in ein Schreiben ein, das er – gemeinsam mit seiner Kollegin Gisela Wiemann und gleichsam als Repräsentant der Horner Bürger – an den Polizeisenator Jacobi richtete. – Sieben Wochen ließ der Senator mit einer Antwort auf sich warten. Es galt ja, die Einwände des Bürgervereins gegen die Einrichtung sogenannter „Großraumreviere“ der Polizei sorgfältig zu widerlegen. Die Frage: „Wie kommt die Polizeileitung dazu ...“ übersah er offenbar. Schärfere Augen aber hatten die Herren seiner Rechtsabteilung, und so fragten sie sich denn mit kriminalistischem Scharfsinn: Woher wissen die Horner Bürger von diesem Satz aus einem polizeiinternen Befehl?

Längst hatte der Senator die Sache vergessen, als der Kriminalobersekretär Rammeisberg mit seinen Ermittlungen begann. Er wollte von Werner Sohns und Frau Wiemann wissen, wer von den Polizisten in Horn dieses Staatsgeheimnis ausgeplaudert hatte, und er fing dies – am 20. Mai – ganz freundlich an.

Freundlich war auch Werner Sohns zu seinem Besucher Rammelsberg, der sich vorher angemeldet hatte und der offenbar zu einer netten, sachlichen Unterhaltung über die Frage der Großraumreviere gekommen war. Plötzlich aber fragte Kriminalobersekretär Rammeisberg scharf und laut:

„Wer hat Ihnen den Polizeibefehl verraten.