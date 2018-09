Von Friedrich Lemmer

Zwischen der Bundesrepublik und Frankreich wird über Maßnahmen verhandelt, mit denen die nachteiligen Wirkungen der französischen Importdrosselung auf die Wirtschaft des Saarlandes ausgeschaltet werden können. Gegen die Idee, die im Saarvertrag vorgesehene Übergangszeit für die Umstellung vom französischen auf das westdeutsche Wirtschafts- und Währungsgebiet, die längstens bis Ende 1959 dauern soll, zu verkürzen – also die Saar früher auch wirtschaftlich in die Bundesrepublik einzugliedern –, hat sich nicht nur Frankreich, sondern ebenso die Saarwirtschaft gewandt. Die Erörterung der Gründe für diesen nachdrücklichen Wunsch, die Übergangszeit keinesfalls zu verkürzen, bildete den Kern von Vorträgen führender Persönlichkeiten der Saarwirtschaft bei einem vom Industrie- und Handelstag veranstalteten kurzen Besuch westdeutscher Journalisten. Auch in den persönlichen Gesprächen spielte dies Thema die Hauptrolle.

Unter Überwindung großer Schwierigkeiten hat die Saarwirtschaft nach ihrer Eingliederung in das französische Wirtschafts- und Währungsgebiet 1948 zwei Aufgaben bemerkenswert gut gelöst: für ihre Produktion in Frankreich einen guten Markt zu finden und gleichzeitig das Saargebiet mit den Waren zu versorgen, die in der von der Bevölkerung gewünschten Art von Frankreich nicht zu beziehen waren. Rund ein Viertel der Gesamterzeugung der Saar wird dank eines günstigen Leistungsgefälles in Frankreich abgesetzt: das sind vor allem Waren der Weiterverarbeitung. Diese Gütermenge ist nach der Rückgliederung nicht ohne weiteres in Westdeutschland unterzubringen. Denn sie ist den französischen Absatzbedingungen angepaßt, und im Wettbewerb mit der Bundesrepublik ist die Saarwirtschaft benachteiligt, weil sie mit höheren Kosten arbeitet. In der Kapitalversorgung von Frankreich recht stiefmütterlich behandelt, ist die Saar in Modernisierung und Rationalisierung zwangsläufig zurückgeblieben. Gewiß wird dieser Rückstand in der Übergangszeit verringert werden, aber die Saarwirtschaft rechnet weiter damit, daß die ab 1960 unbehindert einströmenden Waren aus der Bundesrepublik ihren eigenen „Binnenabsatz“ im Saargebiet einengen werden. Auch deshalb braucht die Saar später weiter den französischen Markt.

Ein ähnlich starkes Interesse hat Frankreich daran, seinen bisherigen Absatz an der Saar beizubehalten: Nach Algerien ist die Saar sein zweitgrößtes Absatzgebiet, bedeutender als Deutschland und Großbritannien. Wie weit die „Grundsatzregelung“ des Saarvertrages, den Güteraustausch zwischen der Saar und Frankreich ab 1960 durch zollfreie Kontingente auf der Basis von 1955 zu sichern, diesem Ziel dient, hängt nicht nur von der Kontingentsliste ab – über die verhandelt wird –, sondern mindestens ebenso davon, wie weit es gelingt, dabei die Wandlungen in der Zusammensetzung des Güterstroms zu berücksichtigen, die bis 1960 vor sich gegangen sein werden. Kontingente auf der Basis einer überholten Warenzusammensetzung erfüllen nicht den eigentlichen Zweck. Das künftige Geschäft mit Frankreich kann die Saar erst für längerfristige Dispositionen überblicken, wenn die zollfreien Kontingente zu übersehen sind. Dann wird die Saar sich um langfristige Liefer- und Kaufbeziehungen mit Frankreich bemühen.

Da ab 1960 die Saar Teil des deutschen Wirtschaftsgebietes sein wird, muß sie die Übergangszeit benutzen, um gegenüber diesem Raum wettbewerbsfähig zu werden. Planungen zur Rationalisierung als Grundlage für Bemühungen um Kredite sind für manche Unternehmer erst möglich, wenn die künftigen Absatzverhältnisse nach allen drei Seiten, nach Frankreich, nach Deutschland und im Saarland selbst, klarer zu erkennen sind. Im Saargebiet mußten mancherlei neue Produktionsstätten geschaffen werden für Waren, die aus Deutschland nicht bezogen werden kannten. So wurde die Fertigung von Möbeln, Pharmazeutika, von Schuhen und Bekleidung aufgenommen oder erweitert, da die französischen Produkte den Wünschen der Bevölkerung nicht entsprachen. Hier werden manche Umstellungen erforderlich sein. All das braucht Zeit. Die schwerere Industrie braucht für Überwindung der Kriegsschäden und Modernisierung zwei bis drei Jahre. So wird verständlich, daß die Saarwirtschaft sich gegen eine Verkürzung der Übergangszeit wenden muß.

Die Einfügung der Saar in das französische Wirtschaftsgebiet ließ ihre Geschäftsbeziehungen zu Westdeutschland abreißen. Sie wieder zu knüpfen, ist für die Industrie, die schon jetzt ihre frühere Kundschaft wieder beliefern könnte, leichter als für den Handel Denn er muß bis zum „Tage Y“ die volle Versorgung der Bevölkerung sichern. Er weiß aber nicht, was von ihr nach Fortfall der Zoll- und Währungsgrenze gegenüber Westdeutschland bei dem freien Einströmen deutscher Waren gekauft werden wird. Der Handel wird allein das volle Risiko einer Umkehr der Verbrauchsgewohnheiten zu tragen haben, französische Produzenten erzeugen Waren, die in Qualität und Dimensionen den vom französischen Markt abweichenden Wünschen der Saarbevölkerung entsprechen, nur noch auf feste Orders. Sie wälzen das Lagerrisiko auf den Saarhandel ab. Aber auch bei den Waren, in denen die Saarbevölkerung sich nolens volens dem französischen Geschmack angepaßt hat, weiß man nicht, ob und in welchem Umfang sie auf deutsche Erzeugnisse abspringen wird. Der Saarhandel muß damit rechnen, am „Tage Y“ Lagerverluste zu erleiden.

Die Saarwirtschaft steht vor einer Sicherungs- und Umstellungsaufgabe, die schwerer ist, als sie Unternehmern normalerweise gestellt wird. Sie muß dafür sorgen, daß die bisherigen Lieferanten- und Käuferbeziehungen zu Frankreich aufrechterhalten und gefestigt werden. Gleichzeitig muß sie gleichartige Geschäftsbeziehungen zur Bundesrepublik aufbauen, laufend intensivieren und sich auf „Binnenkonkurrenz“ mit der dortigen Wirtschaft einrichten. Sie verlangt von keiner Seite mehr als Verständnis für die Besonderheiten ihrer Aufgabe und die unerläßlichen Starthilfen.