Katholiken und Protestanten streiten um den Altenberger Dom – Betreten nur gegen Gebühr

Von Heinz Stuckmann

Es war am Donnerstag um 8.45 Uhr. Die kleine Pforte in der mächtigen Westwand des Altenbergers Domes war verschlossen. Jemand sagte: „Sie müssen eine Eintrittskarte lösen.“ Ich hatte das Holzhäuschen neben dem Eingang übersehen, an dessen Scheibe zu lesen war: „Erwachsene DM 0,30, Gruppen ab 15 Personen DM 0,15, Kinder DM 0,10“.

Darunter: „Geschlossen.“ So frage ich einen Mann, wann denn geöffnet würde. Der Mann sagte, er sei gar nicht zuständig. Aber es sei wohl einmalig, daß man für den Besuch einer Kirche Eintrittsgeld entrichten müsse ...

Währenddem wurde das Portal geöffnet. Eine Frauenschar wollte sich hineindrängen. Doch ein resolutes Fräulein am Eingang verwehrte den Zutritt und fragte: „Sind Sie für die evangelische Andacht angemeldet?“ Als die Frage bejaht wurde, durfte die Schar hinein. Danach wurde die Tür wieder geschlossen.

Fünf Minuten später rollte der katholische „Frauen- und Mütterverein“ aus Gleuel bei Köln heran.Sechs Dutzend Frauen entstiegen zwei Omnibussen und vertraten sich die Beine. Ihr Pfarrer kletterte derweil auf ein niedriges Mäuerchen und verkündete: „Wir wollen nun zuerst den Dom besichtigen.“ Das rief einen Mann auf den Plan, der ebenso bestimmt erklärte: „Sie können jetzt nicht in den Dom. Es ist evangelische Andacht.“

Der Pastor vom Mäuerchen: „Ganze Abteilung kehrt. Wir können noch nicht hinein. Erst in einer Stunde...“