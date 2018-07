"Es wäre ein Kampf gegen Windmühlm, die Selbstfinanzierung frontal zu bekämpfen. Um so wichtiger ist es, über die Möglichkeiten einer nachträglichen Verteilungskorrektur im Bereich des Vermögens nachzusinnen " Dr. Wilfrid Schreiber Geschäftsführer des Bundes katholischer Unternehmer T") er Herr Archidiakonus Frank, bei den wir "— vor nunmehr praeter propter fünfur dvierzig Jahren im Konf irmandenunterrich: gesessen haben, betrachtete es unter anderem als seine Aufgabe die ihm anvertraute christliche Jugend geistig und sittlich gegenüber sozialistischen Verlockungen zu immunisieren: wosei er denn sehr plastisch darzustellen verstand, zu welchen unerfreulichen (und letzten Endes unsinnigen) Konsequenzen es führen müsse, wern die Sozialdemokraten je dazu kämen, das Eigentum "gleichmäßig an alle zu verteilen". Schon damals waren wir voller Skepsis, ob eine deiärtige grob simplifizierende Ausdeutung sozialistischer Ideen mit dem für einen Geistlichen ja wotl verbindlichen Gebot intellektueller Redlichkeit zu vereinbaren sei. Die Erfahrungen der nächsten Jahre, in denen wir erstmalig mit "richtigen" Sozialdemokraten — nämlich in guter soldatischer Kameradschaft — zusammenkamen und lebten, gaben dann die Bestätigung dafür, wie fals:h die in der Vorkriegszeit übliche ("bourgeoise") Verzerrung sozialistischer Lehren gewesen war Und nach dem Kriege, in den Studienjahren, wurde uns dann vollends klar, daß der wissenschaftliche Sozialismus längst die primitiven Methoden der "Aufteilung" und "Neuverteilung" des Privateigentums hinter sich gelassen habe, daß er vielmehr das "mehrwert heckende" Eigentum, also das Eigentum an den Produktionsmitteln, aus der Hand des privaten Kapitalisten in "höhere Formen des Gemeineigentums" übertragen wolle — wobei unter "Gemeineigentum" beileibe nicht nur und nicht "ausschließlich ein staatliches Eigentum zu verstehen sei, sondern auch jede andere (den privaten Machtmißbrauch und die private Mehrwertbildung ausschliefäende) Form eines gemeinschaftlich gemeinnützigen Besitzes: wie etwa (um nun in Kategorien von heute zu sprechen) der Warenvertrieb in der Hand genossenschaftlich organisierter Verbraucher, oder das über den "sozialen Wohnungsbau" geschaffene Eigentum an Mietwohnungen in der Hand gemeinnütziger Gesellschaften mit recht mannigfaltiger Trägerschaft.

Inzwischen sind nun wieder einige Jahrzehnte vergangen, und der Streit innerhalb der Sozialdemokratie darüber, ob eine Sozialisierung überhaupt noch und (wenn ja ) dann in der Form einer Verstaatlichung erfolgen solle, ist noch immer nicht entschieden. Nach wie vor aber besteht Einigkeit darüber, daß privates Eigentum — auch und zumal solches an den "mehrwertheckenden" Produktionsmitteln — nicht entschädigungslos enteignet und auch nicht "aufgeteilt" werden soll. Man will solche Unternehmungen, die eine "Wirtschaftsmacht" repräsentieren, unter die Kontrolle der Allgemeinheit stellen, und soweit den Belegschaften gewisse Mitbestimmungsrechte zuerkannt worden sind, sollen diese im Gemeihinteresse ausgeübt werden: nur kein ("syndikalistischer") Betriebsegoismus! Das also ist, grob skizziert, der Stand der Dinge auf sozialistischer Seite. Mittlerweile aber hat sich — der gelernte Marxist wird angesichts dieser seltsamen Wandlung vielleicht die "List der Idee" preisen, oder von einem "dialektischen Prozeß" sprechen — im christlichen Lager eine völlig neue Programmatik ergeben. Sie wurde deutlich, als im Frühjahr 1957 der Termin des Hamburger CDU Parteitags heranrückte, und als der Sprecher der "Sozialausschüsse", der Bundestagsabgeordnete Josef Arndgen, plötzlich einen fertig ausgearbeiteten Gesetzentwurf zur Bildung von Miteigentum der Arbeitnehmer präsentierte — mit der Begründung, er habe in dieser Sache die Initiative ergreifen müssen, weil die Parteünstanzen es versäumt hätten, etwas zur Realisierung der vor fast vier Jahren (im Hamburger Programm der CDU vom 22. April 1953) beschlossenen Leitsätze zu tun. Diese Kernund Leitsätze lauten: "Bei Neubildung von betrieblichem Eigentum sind Arbeiter und Angestellte zu beteiligen Die Verbindung von Mitbestimmung und Miteigentum ist die beste Verwirklichung des machtverteilenden Prinzips in der Wirtschaft. Die Bildung von Miteigentum darf den Lohnstandard nicht beeinträchtigen. Die Schaffung von Miteigentum ist durch den Staat zu fördern und durch freiwillige Vereinbarungen auf der Grundlage einer Rahmengesetzgebung zu verwirklichen "