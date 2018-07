Der amerikanische Großaktionär der deutschen (oder wie man jetzt wohl sagen muß: der ehemals deutschen) Ford-Werke in Köln hat einen neuen „Fall“ inszeniert, der schroffe Ablehnung verdient. Es ist leider nicht das erstemal, daß die Ford Motor Company in Detroit als Großaktionär der Ford-Werke AG in Köln den deutschen Aktionär in ihrer robusten Weise vor den Kopf stößt. Und es ist nicht das erstemal, daß der charmante Vorsitzer des Vorstandes in Köln, Dr. Vitger, die schwere Rolle eines Mittlers zwischen den deutschen und den amerikanischen Kapitalinteressen zu spielen hat. Wir erinnern an die letzte HV im Oktober 1956, in der die Aktionäre in bitteren Worten ihren Groll gegen die Finanz- und Aushungerungsmethoden des amerikanischen Großaktionärs äußerten.

Jetzt hat Ford wieder ein seltsames Spiel getrieben. Zwar versucht man in Detroit, durch das Umtauschangebot von 100 DM Aktien in 200 DM Obligationen und die „Gala-Dividerde“ von 7 v. H., das Geschäft zu verzuckern; aber das Geschäft ist ganz offensichtlich vorher woanders gemacht worden. Noch wenige Tage vor der Bekanntgabe jenes Umtauschangebotes von Ford hat die Verwaltung energisch den Zeituagsredaktionen alle Gerüchte von einem Übernahmeangebot dementiert und dieses Dementi durch weitere Erklärungen zu untermauern versucht. Und ausgerechnet an einem Sonnabend, an dem es keine Börsen gibt, teilt die Verwaltung mit, daß sie einen Umtausch 1 : 2 den freien Aktionären anbiete (Siehe ZEIT, Nr. 28, Seite 18).

Jenes Umtauschangebot ist einigen Kreisen seit längerem bekannt gewesen. Dies wird keiner der Betroffenen bestreiten können. Es wird wohl auch niemand ableugnen können, daß Ford nach Ende Juni mit 130 v. H. notierte und bis zu jenem Freitag, der letzten Börsennotiz vor der Bekanntgabe, durch Interessenkäufe Wissenler auf 152 3/4 geklettert war. Daß am Montag und Dienstag nach der Bekanntgabe jenes Umtauschangebotes die Börsen die Notiz aussetzten, war nicht nur richtig, sondern auch ein Beweis, wie man dieses Geschäftemachen selbst an der Börse, wo man ja Spekulationen gewohnt ist, beurteilt. Jedenfalls hat Ford gezeigt, wie er über Partnerschaft denkt. Er zeigte bereits jahrelang sein tatsächliches Desinteresse am deutschen Markt durch die ungewöhnlichen Hungerdividenden von 3 oder 4 v. H., durch millionenschwere Ertragsverlagerung aus der Gewinnsphäre in die Eigenfinanzierung, durch unwürdige Bezugsangebote bei mehreren Kapitalerhöhungen und nun durch diese letzte Dementi-Aktion, mit der der deutsche Aktionär endgültig und für ihn verlustreich ausgebootet werden soll.

Ford ist ein schwarzer Fall am Börsen- und Kapitalmarkt. Der deutsche Aktiensparer kann daraus die Lehre ziehen, nur mit äußerster Vorsicht sein Geld in Unternehmen anzulegen, in denen ähnliche Großaktionärmethoden zu befürchten sind. Ford jedenfalls hat vergessen, daß er den Absatz seiner Produktion in Deutschland wesentlich nur dadurch aufbauen konnte, daß er deutsches Kapital in diese AG holte. Er sagte 1930 bei der Grundsteinlegung des Kölner Werks: „Die Deutschen werden schon etwas Gutes daraus machen.“ Sie haben es gemacht. Doch dafür wurden sie in den letzten Jahren ausgesprochen unfair behandelt. So steht das Bild von Henry Ford II in der bundesdeutschen Gegenwart ... W. O. Reichelt

