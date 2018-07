Die Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld, hat ihre „Reifenpanne“ von 1956 überwunden und ist wieder auf Fahrt. Der Umsatz-Einbruch in der ertragswirtschaftlich so wichtigen Sparte Kordreyon, einem der wichtigsten Rohstoffe der Reifenherstellung für Lastwagen, ist inzwischen wieder ausgebügelt. Die Verkehrsgesetzgebung gegen den LKW hatte eine etwa zehnprozentige Umsatzschrumpfung bei Kordreyon zur Folge gehabt. Dieser Artikel aber ist zu etwa einem Drittel am Wertumsatz von Glanzstoff beteiligt. So kam es, daß der Gesamtumsatz des Unternehmens 1956 auf 348,6 (391,7) Mill. DM zurückging. Inzwischen aber sei, so erklärte . Generaldir. Dr. Vits, im ersten Halbjahr 1957 eine umgekehrte Entwicklung zu verzeichnen. Produktion und Umsatzwert lagen nicht unbeträchtlich über den Vorjahrszahlen, und die Kapazitäten der Glanzstoff-Werke seien nahezu voll ausgelastet; sie müßten teilweise sogar noch weiter erweitert werden. Die Versandmenge der von der Glanzstoff – Gruppe erzeugten Fäden und Fasern weist einen ununterbrochen steigenden Trend auf. Infolge bewußt konsumfördernder Verkaufspreissenkungen folgte die Wertumsatzkurve dieser Entwicklung nicht. Bei einer Erhöhung der Versandleistungen um 7 v. H. in 1956 blieb der Wertumsatz um 3 v. H. zurück. In diesem Zusammenhangsei darauf hingewiesen, daß die Verkaufspreise im Durchschnitt um 24 v. H. unter dem Stand von 1950, die durchschnittlichen Stundenverdienste jedoch 67 v. H. über diesem Stand liegen. Im Zusammenhang mit ständigen Qualitätsverbesserungen darf man mit Recht von einer bevorzugten Stellung des Konsumenten sprechen, worin allerdings auch eine Problematik für den Erzeuger liegt.

Die Entwicklung der Chemiefaserindustrie in der Bundesrepublik führte bei synthetischen Fäden und Fasern zu überdurchschnittlichen Produktionszunahmen. So zeigte bei einer Gesamtproduktion von 254 000 (237 000) t und einer durchschnittlichen Zuwachsrate von 7,2 v. H. in 1956 Textilreyon mit 44 400 (42 100) t ein Plus von 5,5 v. H., Kordreyon wegen der schon erwähnten Sondervorgänge in der Reifenindustrie mit 23 900 (26 400) t ein Minus von 9,5 v.H., Zellwolle, Cuprofaser und Azetatfaser mit 171 300 (156 800) t ein Plus von 9,3 v. H., dagegen synthetische Fäden mit 9100 (7400) t ein Plus von 23 v. H. und synthetische Fasern mit 5200 (4200) t sogar ein Plus von 23,8 v. H.

Die gesamte Glanzstoff-Gruppe, also die drei Werke von Glanzstoff, zuzüglich die I. P. Bemberg AG, die Spinnfaser AG, Kassel, die Glanzstoff-Courtaulds GmbH, Köln, die Kunstseiden AG, Wuppertal-Barmen, und die Barmer Maschinenfabrik AG, Remscheid-Lennep, erreichten einen konsolidierten Umsatz von 645 (665) Mill. DM. Der Export der Gruppe belief sich auf 21 v. H. dieses Wertumsatzes. Der wirtschaftliche Ertrag der Glanzstoff-Unternehmen hatte sich 1956 naturgemäß in Auswirkung der „Reifenpanne“ von etwa 70 auf 45 Mill. DM ermäßigt, jedoch konnte ein etwa gleich hoher Reingewinn von 9,26 (9,01) Mill. DM ausgewiesen werden, der die Aufrechterhaltung der zehnprozentigen Dividende auf 90,12 Mill. DM Stammkapital ermöglicht.

Glanzstoff hat auch unter dem Eindruck dieser Ertragsentwicklung Investitionen und Abschreibungen, in 1956 gegenüber 1955 ermäßigen müssen. Seit der Währungsreform wurden für 252 Mill. DM investiert, davon 88 v. H. aus eigenen Mitteln. An Zugäncen wurden 41,54 (45,89) und an Abschreibungen 31,32 (35,12) Mill. DM verbucht. In den Beteiligungen von 65 (33) Mill. DM sind enthalten: 99,2 v. H. von 24 Mill. DM AK der Spinnfaser AG, Kassel, 50 v. H. von 24 Mill. DM Kapital der Glanzstoff-Courtaulds GmbH, Köln – die anderen 50 liegen bei Courtaulds Ltd, London –, 42,6 v.H. von 20 Mill. DM AK der I. P. Bemberg AG, Wuppertal-Barmen – weitere 19,6 v. H. bei AKU-Arnhem –, 98,4 v.H. von 3,2 Mill. DM AK der Kunstseiden-AG, Wuppertal-Elberfeld, und 68,8 v. H. von 3,8 Mill. DM AK der Barmer Maschinenfabrik AG, Remscheid-Lennep, wobei die restlichen 31,2 v. H. ebenfalls bei AKU-Arnhem, dem Großaktionär von Glanzstoff, liegen.

Die Bilanz zeigt Vorräte mit 40 (36) Mill. DM. Jedoch erfolgte inzwischen ein kräftiger Abbau an Fertigwaren, die allein mit 19 (12,9) Mill. DM zum 31. 12. 1956 aktiviert sind. Wertpapiere sind wenig verändert 16, Forderungen 25 (25), Wechsel 17 (21) und Bankguthaben 10 (8,8), andererseits bei unv. 91,5 Mill. DM AK und 75 (72) Mill. DM Rücklagen Rückstellungen mit 45 (37) und Verbindlichkeiten mit 64 (57) Mill. DM. r.