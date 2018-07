Wie sieht es heute in Dresden aus, zwölf Jahre nachdem die Kunststadt an der Elbe in Trimmer versank? Der Krieg hatte hier ein deprimierendes Chaos hinterlassen, und der erste Wiederaufbau lebensnotwendigster Projekte war Flickwerk, da alle Mittel fehlten. Ober zehn Millionen Kubikmeter Trümmermassen bedeckten ein Totalschadengebist von rund zwölf Quadratkilometern. Alle historisch wertvollen Bauten waren in Mitleidenschaft gezogen. An Wohnungen wurden etwa 39 Prozent völ% 36 Prozent schwer, mittel oder leicht beschädigt; 25 Prozent blieben unversehrt. Die Stadt hatte weit über das Doppelte an Schäden erlitten als das ganze Land Thüringen.

Ohne offizielle Unterstützung hatte sofort Dr. genommen, Er sortierte die Schutthalden in braudbare und unbrauchbare Stücke, suchte Putten und Kupferteile zusammen, verfaßte eine Denkschrift für die Erhaltung des Zwingers. Seine Tat ist gar nicht genug zu würdigen; denn sie trug wesentlich zur Festigung des Gedankens bei, den Ring zerstörter Kulturbauten, der sich vom Zwinger über die Oper und die Katholische Hofkirche, über Schloß und Stallhof bis zur Rampischen Straße um die Altstadt legt, zu restaurieren, und damit dem künftigen Aufbau Maß und Halt zu geben. Das Ziel dieses Aufbaues mußte ein neues Dresden sein, eine Stadt, die von Grund auf neu geplant und nach modernen Gesichtspunkten gestaltet war. Eine Bauausstellung im Jahre 1946 brachte zwar viele phantasievolle Modelle und Zeichnungen, aber keine nachwirkenden Ergebnisse. Das Stadtplanungsamt hatte damals folgende Vorstellungen voi einer Neuordnung des Dresdener Zentrums: Gliederung der Innenstadt durch breite Verkehrsbänder, die sich tangential an den Stadtkern legea und diesen entlasten.

Klare Verkehrsführung auf Ringen.

Wiederaufbau im wesentlichen auf die kulturell wertvollen undzum Teil erhaltenen Gebiete um Schloß und Zwinger beschränkt, die das der Elbe zugewandte Gesicht der Stadt bestimmen. Neubau der Innenstadt unter Beibehaltung der alten, zum Teil verbreiterten Straßenzüge. Weitgehende Auflockerung der Bebauung und Schaffung von Grünflächen.

Ein Programm, so vernünftig und überzeugend, daß es — man möchte sagen natürlich — nicht ausgeführt wurde, obwohl die besten Voraussetzungen bestanden; denn die Architekten konnten hier, wo Privateigentum nicht geachtet wird, entwerfen, ohne durch die Grundstücksbesitzer behindert zu sein. Auch wissenschaftliche Vorarbeit wurde geleistet. 1950 übergab das Stadtplanungsamt eine Dokumentation "Planungsergebnisse und Planungsgrundlagen" der Öffentlichkeit. Mit Fleiß und Akribie geschrieben, enthält der Band genaue Strukturanalysen und sorgfältige Untersuchungen über Wohnen, Verkehr, Grünflächen, Funktionen und Neuaufbau mit anschaulichen bunten Tafeln. Oberstes Gebot ist, so wurde darin festgelegt, gesundes Wohnen: "Die Landeshauptstadt soll eine Stadt dei Gärten, der Grünanlagen, der Hygiene werden " Ein Jahr später wurde der Grundstein zu einem größeren Wohnungsbauvorhaben gelegt, zu den Aktivistenhäusern an der Grunaer Straße. Ein Wettbewerb für den Neuaufbau des Zentrums hatte stattgefunden, der eine nicht mehr überschaubare Kette von weiteren Wettbewerben, Architektentagungen, Diskussionen und Zeitungsartikeln auslösen sollte. Die SED schaltete sich ein. Der Genösse Walter wandte sich energisch gegen die immer wiederkehrende Auffassung, Dresden müsse eine Gartenstadt bleiben. Im Gegenteil, das Zentrum soll man kompakt bebauen, den Altmarkt in einen riesigen Demonstrationsplatz umwandeln, forderte er. Dieser heftige Umschwung war nicht auf Dresden beschränkt Überall in der Zone setzte im Jahre 1951 der "Kampf gegen den Formalismus" ein, von Moskau befohlen, von Pankow gesteuert, von den örtlichen SED Gruppen ausgefochten. Verdammt wurden die Erkenntnisse der modernen Architektur, verdammt wurde insgesamt die moderne Kunst. Auch die ursprüngliche, so wohldurchdachte Planung für Dresden verdorrte im Gestrüpp einer immer verfilzter wuchernden Bürokratie. Fortan durfte jeder linientreue Banause vorlaut den Fachmann rügen. Ein Genösse Geschwinde forderte: "Vor allem den alten Standpunkt, klein, aber mein, müssen wir überwinden und dafür die Losung setzen : groß und Die neuen Bauten des Stadtkerns sind dementsprechend. Der Altmarkt auf seiner West- und Ostseite ist bis auf ein Stück südlich der Kreuzkirche aufgebaut. In Unterhaltungen mit Einheimischen und mit Besuchern aus der Bundesrepublik hört man immer wieder die Meinung, diese Häuser seien doch "ganz hübsch". Ein solches Attribut ist kein Kriterium für den Wert eines Bauwerkes; hier zeugt es sogar vor einer heillosen Verwirrung der Begriffe. Statt der in Ostberlin, Magdeburg, Leipzig üblichen Monsterwohnblocks hat man in Dresden im Geiste "nationale Kulturerbe" zu hüten.

Aber die baulichen Traditionen einer Stadt achten kann doch nicht bedeuten, daß man die Fassaden der Häuser, daß man Säulen, Balkongitter, Fenster, Giebel, Türmchen "nachempfindet" und "hübsch" verteilt. Und genau das wird in Dresden getan. Ein Unterfangen, das sich selbst zum Unfue degradiert, weil es nicht einmal konsequent gehandhabt wird; denn die verwendeten Formen sind dem Dresdener Barock fremd. Der Eckbau an der Ostseite des Altmarktes zur Thälmannstraße (früher König JohannStraße) ist vorläufig die Krönung dieses Widersinns. Zwei Säulenpaare, dick und aufdringlich, betonen die Mitte des Gebäudes. Sie haben keine Funktion, es sei denn, man sieht in den über ihnen klebenden Figurengruppen eine Rechtfertigung ihrer Existenz. Obelisken zieren das von einem gesprengten Segmentgiebel unterbrochene, mit einer Balustrade abgeschlossene Hauptgesims. Wo gab es jemals Ähnliches in der Residenz August des Starken? Die westliche Front des Altmarktes ist etwas schlichter. Architekt Rascher liebt, scheint es, die Beschaulichkeit, behäbige Erker und Arkaden. Doch was nützt alle "gemütliche" Detailarbeit, wenn die Ausmaße der Häuser dagegen sprechen. Die Höhe der Hauptgesimse, früher etwa 18 Meter, erreicht 26 Meter. Der Altmarkt, besser nur noch Zentraler Platz genannt, ist mit groben Fäusten erheblich vergrößert worden. Das Stadtmodell zeigt weiter nördlich des Altmarktes ein gewaltiges Hochhaus, eine grelle Dissonanz im Zusammenspiel der Dresdener Türme. Aufgerissen wird das Zentrum auch von West nach Ost. Die Thälmannstraße erfährt eine Verbreiterung von 20 auf 60 Meter. Also Verkehrs(vor allem Demonstrationszug ) Lenkung durch die und Bürgersteige mit ornamentaler Pflasterung sollen diese Rollbahn flankieren. Größenrausch und Die Zertrümmerung der Struktur der alten Innenstadt ist entscheidender als die verstaubte Fassadengestaltung. Der gegebene Maßstab wurde nicht respektiert. Die Beziehungspunkte waren vorhanden in den bereits restaurierten oder erhaltenswürdigen Bauwerken entlang der Elbe, in den räumlichen Spannungen zwischen den drei Plätzen Altminanten Kreuzkirche und Hofkirche. Einzubinden äre die schön gegliederte Augustusbrücke (heute imitroff brücke), die mit sanfter Gewalt zum NeuItädter Eibufer führt, und einzuordnen wäre lles in den so reizvollen Landschaftsraum des FluÄ?ogens und der fernen, grünen Hänge des Talkessels gewesen.

Eine lichte, sehr moderne Innenstadt wäre bei Nahrung der Maße dresdnerischer gewesen als alle pe ungeschlachten Imitations- und Neuerungsveruche. Wie gut würden sich flache, in Glas aufgelöste ebäude mit den Fensterreihen und Sandsteinwuniern des Zwingers vertragen. Wie leicht hätte man" en barock überbauten Grundriß der gotischen Stadt lus der Zeit der Kolonisation des Ostens bewahren pflnen, biwahren, trotz notwendiger Verbesserun en zugunsten gesunden Wohnens und reibungslosen Verkehrs "Das Neue mit dem Alten sinnvoll verlinden — das tut man nach Meinung der SED in Bresden. Man möchte den Grundsatz unterschreipen, doch die Ausführung beweist wieder einmal, ftajil in der deutschen Sprache den Worten nicht iehf eine gleiche Bedeutung innewohnt, eorge Bars bis auf die Fundamente vernichteter jtuppelbau hat noch als RuineCharakter. Man sollte Jas Quadergebirge mit den beiden beschwörend Aufragenden Mauerarmen so liegenlassen wie es ist. jiüt einem Teppich aus Parkrasen ringsum würde Stille Distanz gewahrt. Ein Denkmal vom Wahniinn des Krieges, ein Mahnmal den allzu Vergeßichen. Sinnvqll wäre es allerdings gewesen, mög:ichst viele aufbauwürdige historische Gebäude zu ichern. Es wurde versäumt beim Neustädter Ratjaus, bei den barocken Bürgerhäusern der Großen Meißner Gasse und der Rampischen Straße, die etzten wurden erst im Juni vergangenen Jahres ibgerissen. Sophienkirche, Dreikönigskirche, Schloß, faschenbergpalais, Stallhof, Gewandhaus, Landhaus ind Palais im Großen Garten verfallen weiterhin. Jas Material fehlt.