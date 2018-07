Genau ein Jahr lang warteten die Offiziere und Soldaten der 4. Schiffsstammabteilung in Eckernförde auf die Einlösung jenes Versprechens, das ihnen 46 Wohnungen für ihre Angehörigen verhieß. Doch nichts geschah. Zwar stand das Baugelände schon fest, und in ihren dienstfreien Stunden konnten die zukünftigen Wohnungsinhaber den Grund und Boden betrachten, auf dem einmal ihre Häuser stehen sollten. Aber das war auch alles.

Als nun der Sommer 1957 anbrach und noch immer nichts geschah, riß ihnen die Geduld. Sie setzten sich indes nicht hin und schrieben bitterböse Briefe an die Baufirma und die Wehrbereichsverwaltung, sondern sie taten etwas, das man ihnen wohl zur Ehre anrechnen sollte: Sie nahmen die Grundsteinlegung gewissermaßen vorweg, um so auf ihre Schwierigkeiten aufmerksam zu machen.

Am 3. Juli zogen sie auf das Baugelände. Die künftigen Wohnungsinhaber, Offiziere und Soldaten der 4. Schiffsstammabteilung mit ihrem Kommandeur, Fregattenkapitän Reschke, an der Spitze, und Vertreter der Standortverwaltung. Sogar die Stadt Eckernförde und das Landesbauamt hatten einen Abgeordneten zu diesem feierlichen Akt entsandt. Lediglich die Kieler Wohnungsbaugesellschaft, die hier bauen sollte und die man auch eingeladen hatte, war nicht vertreten.

Es ging alles sehr feierlich zu. Angehörige der Bundesmarine legten den Pseudo-Grundstein. Sogar eine „Urkunde“ wurde sachgemäß eingemauert. Sie lag zwar nicht in einer Blechkassette, wie das sonst der Fall zu sein pflegt, sondern in einer Thermosflasche, die bei der Aktion allerdings zu Bruch ging. Auf der Urkunde stand nur ein einziger Satz: Gebe der Allmächtige unseren Enkeln ein langes Leben, damit sie Zeuge der Fertigstellung dieser Häuser werden. Der Leiter der Standort Verwaltung, Möller, hielt eine kleine Rede, die sich neben Soldaten und amtlichen Vertretern auch der Abteilungsesel „Fridolin“, den man eigens herbeizitiert hatte, gelassen anhörte. Offiziere und Mannschaften sangen sodann den Kantus „Infolge dieses heutigen Ereignisses“ und zogen friedlichen Sinnes wieder in ihre Kaserne zurück. Die Eckernförder Bürger aber, die der Grundsteinlegung beiwohnten, freuten sich ihrer humorvollen Soldaten.

Weniger erfreut war der stellvertretende Leiter der Wehrbereichsverwaltung, Oberregierungsrat Bourwig. Er verfügte die Versetzung Möllers und drohte einigen anderen Angestellten Strafen an. Darauf befaßte sich die Eckernförder Ratsversammlung mit der „Grundsteinlegung“. In einer einstimmig angenommenen Entschließung beklagte sie, daß die Wehrbereichsverwaltung so wenig Humor besäße und wandte sich gegen die Maßregelung Möllers.

Auch die Offiziere der Schiffs-Stammabteilung 4 in Eckernförde schüttelten die Köpfe: der Schritt gegen Möllers wollte ihnen gar nicht einleuchten. Und ihr Chef, Fregattenkapitän Reschke, der selber bei der Feier kräftig mitgesungen hatte, meinte: „Ich stehe für Möller ein. Aber das nützt ja nichts, denn infolge der Gewaltenteilung habe ich als militärischer Standortältester mit der zivilen Verwaltung nichts zu tun. Wir Offiziere sind daran interessiert, daß daraus nicht ein Streit zwischen dem militärischen und dem zivilen Sektor wird. Aber ich meine, daß hier ein Jux wohl etwas voreilig überbewertet worden ist.“

Wie die Wehrbereichsverwaltung sich aus der Klemme ziehen will, in die sie durch die Humorlosigkeit eines ihrer Beamten geraten ist, steht zur Stunde noch nicht fest. Revidiert sie ihre Entscheidung nicht, wird das ein peinliches Aufsehen in der Öffentlichkeit erregen. Aber selbst wenn sie ihre Entscheidung zurücknimmt und den aus Eckernförde verbannten Leiter der Standortverwaltung wieder auf seinen alten Platz zurückschickt – wird ein bitterer Nachgeschmack zurückbleiben.

Herbert Wieben