Der seit Jahren von der Verwaltung der Ferrostaal AG, Essen, dem Handelsunternehmen der Gutehoffnungshütte Aktienverein, angekündigte Umsatzrückgang und die Erschöpfung der Kapazität des Hauses sind auch 1956 nicht eingetreten. Im Gegenteil: das Unternehmen konnte seinen Umsatz erneut um 21 v. H. steigern, so daß er jetzt auf 531 (442) Mill. DM gekommen ist. Etwa zwei Drittel des Umsatzes des Stammhauses entfielen auf das Auslandsgeschäft, hauptsächlich in Walzwerkserzeugnissen. Auf Grund des Organschaftsvertrages gelangt der Reingewinn auf 10 Mill. DM AK voll in die Bücher der GHH. Er macht für das Geschäftsjahr 2,24 (2,1) Mill. DM oder eine Verzinsung von rund 22 1/2 v. H. aus.

In einer Bilanzbesprechung erklärte der Vorstand, daß die unterschiedliche Entwicklung zwischen Umsatz und Gewinn das Mißverhältnis zwischen Kosten und Preisen zum Ausdruck bringe. Das Inlandgeschäft hätte unverändert seine Belebung beibehalten. Nachlassende Investitions- und Bautätigkeit wurde durch größere Aufträge für das Auslandgeschäft, vor allem bei Werften, ausgeglichen. Das Auslandgeschäft erhalte in der gesamten Wirtschaft eine immer entscheidendere Bedeutung für die laufende Beschäftigung. Zu Jahresbeginn waren die Auftragsbestände etwa in Vorjahreshöhe. Zugleich konnten die Umsätze auf verschiedene Märkte verteilt werden, um einen Ausgleich der Risiken zu erreichen. Über die deutsche Exportsituation meint das Handelshaus, daß sie, vor allem auf den Überseemärkten, zunehmend schwieriger werde und mit dem allgemeinen Zuwachs des Welthandels nicht Schritt halte.

In der Bilanz werden die Bankschulden bei 133 Mill. DM Verbindlichkeiten und 141 Mill. DM Umlaufvermögen mit 30 (21) Mill. DM ausgewiesen, wovon auf Exporttratten 9,8 (8,2), auf Solawechsel 9,5 (8,5) und auf sonstige Wechsel 10,7 (4,8). Mill. DM entfallen. Der Anstieg der Bankschulden ist eine Folge aufgenommener Bankkredite zur Refinanzierung größerer Auslandsgeschäfte. Die langfristigen Darlehen wurden auf 10 (5,5) Mill. DM zur weiteren Konsolidierung erhöht. -lt.

*

Die HV der Deutsche Erdöl AG. Hamburg, in der 137,77 Mill. DM Aktien vertreten waren, beschloß einstimmig für 1956 auf das gewinnberechtigte Grundkapital von 136,84 Mill. DM 9 (8) v. H. Dividende zu verteilen. Wie Generaldir. Dr.-Ing. e. b. Günther Schlicht mitteilte, hofft die Verwaltung, daß das Abschlußergebnis für 1957 auch unter Berücksichtigung des inzwischen auf 177,45 Mill. DM erhöhten Aktienkapitals ebenso befriedigend sein wird wie im Vorjahr. Dr. Schlicht teilte mit, daß der Steinkohlenbergbau im Berichtsjahr mit etwa 1/4, der Erdölabschnitt mit 3/4 am Ertrag der Gesellschaft beteiligt war.