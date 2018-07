In der HV der Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG, Berlin-Dortmund, teilte Vorstandsmitglied Wolfgang Hillebrand mit, infolge der konjunkturdämpfenden Maßnahmen in der Bauwirtschaft sei in der Branche die Produktion von Kleinbaggermaschinen in der zweiten Jahreshälfte 1956 auf etwa die Hälfte des Vorjahres abgesunken. Dabei sei es der Gesellschaft gelungen, ihren Marktanteil von rd. einem Viertel zu behaupten. Später habe sich die Fertigung auf anderen Gebieten, z. B. Straßenhobeln und Kleinlokomotiven, belebt. Für das Unternehmen bezifferte Hillebrand die Einbuße im Baumaschinengeschäft gegenüber dem Vorjahr mit etwa 25 bis 30 v. H. Unter diesen Umständen sei ein Ausgleich nur durch neue Fertigungen und durch verstärkten Export zu erwarten. Ihre größten Hoffnungen setzt die Geschäftsleitung nach der Lockerung der Embargobestimmungen auf das Geschäft mit China. Schon im vorigen Jahr hat die Gesellschaft eine Reihe genehmigter China-Aufträge ausgeführt. Später vorgelegte Genehmigungsanträge seien zunächst abgelehnt worden, könnten aber jetzt realisiert werden. Dabei handele es sich um Verträge über „viele Millionen“, die auch auf längere Sicht gute Erfolge erwarten ließen. G. G.

Landeszentralbank Hamburg mit verdoppeltem Gewinn. Der größere Refinanzierungsbedarf der Banken führte im Geschäftsjahr 1956 zu einem verstärkten Rückgriff auf die Landeszentralbank der Freien und Hansestadt Hamburg. Mit 410,2 – in Mill. DM – übertraf die durchschnittliche Kreditgewährung die des Vorjahres um 87,0. Wie immer stand das Wechselkreditgeschäft im Vordergrund, während das Lombardgeschäft eine untergeordnete Rolle spielte! es machte fast 96 v. H. der gesamten Kredite aus. Der Gesamtbetrag der im Laufe des Jahres angekauften Inlandswechsel lag mit 2504,6 etwas höher als im Vorjahr, doch war die mittlere Laufzeit der angekauften Wechsel wesentlich kürzer. Die Refinanzierung der LZB Hamburg bei der Bank deutscher Länder vollzog sich im wesentlichen wieder auf dem Wege der Weitergabe von Wechseln. Das Devisengeschäft hatte 1956 etwa den gleichen Umsatz wie im vorangegangenen Jahr. Die LZB kaufte Wechsel auf das Ausland im Betrage von 54,1 (58,2) an. Aus dem Gewinn werden gemäß LZB-Gesetz 6 v. H. Gewinnanteil auf 10,0 Grundkapital (Land Hamburg) und der verbleibende Rest von 9,05 an die Stadt Hamburg abgeführt

Die Bank für Gemeinwirtschaft AG, Hamburg, wird ihr Grundkapital um 5 Mill. auf 10 Mill. DM verdoppeln. An dem neuen Kapital wird die Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Konsumgenossenschaften mbH (GEG) mit 9,5 Mill. DM und die Vermögensverwaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit 0,5 Mill. DM beteiligt sein. Ferner beschloß die HV am 2. Juli, für das Geschäftsjahr 1956 wieder 6 v. H. Dividende zu verteilen. Der Jahresumsatz verzeichnete im Berichtsjahr mit 61 v. H. die stärkste Zunahme seit 1953. Er erhöhte sich auf 9,46 (5,88) Mrd. DM Mit einer Bilanzsumme von 288,94 (212,19) – in Mill. DM – stand das Hamburger Institut am Bilanzstichtag unter den Gemeinwirtschaftsbanken an zweiter Stelle hinter Düsseldorf. Die Ausweitung des Bilanzvolumens war jedoch mit 36 v. H. im Berichtsjahr bei der Hamburger Bank am stärksten. Im laufenden Jahr hat sich das Wachstumstempo zwar verlangsamt, doch war die Entwicklung im ersten Halbjahr durchaus befriedigend.

Von der Vorsorge Lebensversicherungs-AG, die der Victoria-Gruppe angehört, wurden für 1956 wiederum 8 v. H. auf das voll eingezahlte Grundkapital von 2 Mill. DM gezahlt. Der Versicherungsbestand hat sich Im Berichtsjahr auf 865 Mill. DM Versicherungssumme erhöht. Inzwischen ist er auf über 900 Mill. angewachsen.