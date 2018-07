E.A.G., Rotterdam, im Juli

Der eklatante Mißerfolg der fünfprozentigen Obligationsanleihe der niederländischen Exportfinanzierungsgesellschaft wirft ein bezeichnendes Licht auf die heutige Kapitalmarktlage Hollands. Nachdem dieses Finanzierungsinstitut den Markt für freihändige Anleihen durch Überbeanspruchung erschöpft hatte, versucht es, mit einer öffentlichen Anleihe neue Impulse auszulösen. Doch selbst dafür läßt sich das holländische Publikum nicht mehr erwärmen, zumal auch die institutionellen Anleger, die bereits namhafte Mittel unter der Hand hergaben, ihr Risiko nicht mehr zu vergrößern wünschen. So waren es dann die großen Versicherungsgesellschaften und ähnliche institutionelle Anleger, die der Emission der Exportfinanzierungsgesellschaft das Grab schaufelten...

Allerdings handelt es sich bei dem Fehlschlag der Exportfinanzierungsgesellschaft nicht um einen Einzelfall, er ist ein Symptom. Daß der sozialistische Finanzminster Hofstra für alle Kommunal- und Provinzialanleihen immer noch krampfhaft an dem irrealen Zins von 4 v. H. festhält, zeugt nur von dem Verkennen der tatsächlichen Verhältnisse; denn auch bei einem höheren Zins bleibt der holländische Kapitalmarkt der öffentlichen Hand auf Jahre hinaus verschlossen, nachdem die kurzfristigen Kommunal- und Provinzialschulden seit Anfang dieses Jahres von 800 Mill. hfl. bis auf 1,5 Mrd. hfl. angewachsen sind, sich also innerhalb eines halben Jahres nahezu verdoppelt haben.

In Kreisen der holländischen Privatwirtschaft ist unermüdlich darauf hingewiesen worden, daß der Staat auf Kosten der Steuerzahler auf viel zu großem Fuße lebt und die Verwaltungen der Gemeinden und Provinzen diesem bequemen Beispiel blindlings folgen.

Nun will Hofstra im Rahmen seines famosen „Sparplanes“ die öffentlichen Ausgaben um ganze 120 Mill. hfl. kürzen. Es ist natürlich vor allem die sozialistische Presse, die wacker in die Kerbe haut und diese Maßnahme, die übrigens bisher nur auf dem Papier steht, als leuchtendes Beispiel für Wirtschaft und Untertan hinstellt. Angesichts der für holländische Verhältnisse horrenden Verschuldung aber sind diese 120 Millionen nicht mehr als eine leere Geste. Daß Holländer, die noch Geld haben, es auch als solches empfinden, geht daraus hervor, daß sie keine Lust mehr verspüren, ihr Kapital selbst kurzfristig (also für drei bis sechs Monate) dem Staat oder den Kommunen zu leihen, zumal es schon wiederholt vorgekommen ist, daß die Tilgungsbeträge nicht fristgerecht zurückgezahlt und die Anleihen unter Zusicherung von zusätzlich 2 v.H. verlängert wurden. Wie heikel die Lage bereits geworden ist, erhellt daraus, daß eine Reihe von holländischen Gemeinden ihren Wohnungsbau mit kurzfristigen Kassengeldanleihen finanzieren. Allen Ernstes werden hier langfristige Anlagen mit kurzfristigen Mitteln finanziert. Wirtschaftliche Normen werden hier also glatt über den Haufen geworfen.

Bislang konnte sich der Staat über Wasser halten, weil er Effekten abstieß. Jetzt versucht er es mit einem stark beschleunigten, die Wirtschaft ungesund belastenden Einziehen der Steuern (auch der einstweiligen Veranlagungen des laufenden Jahres; ferner erhöht er die Mietpreise der Altwohnungen um 25 v. H. und schöpft die Hälfte davon ab. Diese und andere Zwangsmittel beweisen aber nur, daß die eigentliche Substanz längst aufgezehrt ist und die sozialistische Finanzpolitik auch auf dem Kapitalmarkt zu einer Krise führt, die sich nicht abwenden lassen wird, solange Parteidogmen wirksamer sind als gesundes wirtschaftliches Denken.