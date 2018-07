Inhalt Seite 1 — Ruhe ist ein Orkan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paul Cézanne über die Kunst

Wo immer eine Cézanne-Ausstellung stattfindet, drängen sich die Leute mit pflichtschuldiger Bewunderung vor seinen Bildern.

Aber man kann sich der Frage nicht entziehen, ob sein Werk tatsächlich „volkstümlich“ geworden ist. Denn es handelt sich hier um eine sehr strenge, sehr kühle Kunst, die ihr Schöpfer selbst gern als „klassisch“ bezeichnete.

Längst haben wir es aufgegeben, in der klassischen Vollendung und Schönheit der antiken Statuen den Ausdruck eines beruhigten, seligen Lebens zu sehen. Argwöhnisch fragen wir: Was verbirgt sich dahinter? Welcher schauerlicher Abgründe bedurfte es, um dieses Gegenbild hinzustellen? So wird man auch beim Lesen dieser ausgezeichneten Sammlung von Cézanne-Dokumenten vor allem vom persönlichen Drama gepackt.

Paul Cézanne: „Über die Kunst. Gespräche mit Gasquet und Briefe.“ Mit einem Essay „Zum Verständnis des Werkes“ und einer Bibliographie herausgegeben von Walter Hess. Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft, Hamburg, 1,90 DM.

Vorher noch wird mit der landläufigen Vorstellung aufgeräumt, Cézanne sei eine Art Naturbursche gewesen, der aus der Tiefe eines unverbildeten Gemüts malte. Er war sehr belesen; er zitiert die französischen Dichter ebenso wie Plato, Apulejus und Lukrez, wie Schopenhauer und Kant.

Der Mann selbst: Wie er der ewig sich wandelnden, ewig in Aufruhr befindlichen Natur mit seinem machtvollen Pinsel gebietet stillzustehen, so hat er den Aufruhr seines eigenen Herzens gebändigt: um in demütigem Eindringen in die Natur das Ewige darzustellen, das in der Kunst seiner Zeit keinen Raum zu haben schien.