Die Ruhrgas AG, Essen, ein Gemeinschaftsunternehmen des Steinkohlenbergbaues, ist 1956 dividendenreif geworden, obwohl das AK von 50 Mill. DM nochmals ohne Zins bleibt. Vom Vorstand erklärte Dr. Fritz Gummert, Essen, der dieser Tage für seine einmaligen und hervorragenden Arbeiten auf dem Gebiete der Kohlenbiologie und der Sonneneinstrahlung auf die Ernährungsgüter den Dr. med. h. c. erhalten hat, daß das Unternehmen „nicht ewig“ dividendenlos bleiben werde. Daraus dürfte die Aufnahme einer Dividendenzahlung für 1957 zu schließen sein. Die Gasabgabe konnte 1956 auf 4,8 (4,57) Mrd. cbm gesteigert werden, worin etwa 1,4 Mrd. cbm Durchleitungsgas (Pachtverträge) enthalten; sind. Der Umsatz liegt bei etwas über 300 Mill. DM. Auf Grund der vorhandenen Unterlagen ließe sich also ein Durchschnittspreis des Ferngases ab Ruhrgas von acht bis neun Pfennig je cbm errechnen. In diesem Zusammenhang ist nicht uninteressant, daß die Steuerbehörde die Einlagerung von etwa 100 Mill. cbm Ruhrgas in den neuen unterirdischen Gasspeicher in Engelbostel bei Hannover als „Anlagereserve“, technisch bedingt als notwendiges Gaskissen, anerkannt und eine Bewertung zwischen sechs bis acht Pfennig je cbm zugelassen hat.

Da sich jener Speicher sehr gut bewährt hat, wird die Ruhrgas zwei weitere Untertagespeicher anlegen, um eine gleichmäßige Gasversorgung in den Spitzenbedarfsmonaten des Winters sichern und zugleich das Überschußgas der Sommerproduktion abzunehmen und einlagern zu können. Das Unternehmen rechnet auch für die nächsten Jahre mit einer durchschnittlichen Zuwachsrate des Gasverbrauchs von etwa 6,5 v. H. Zur Zeit sei wegen des warmen Wetters und einer damit verbundenen Rückläufigkeit in der Produktion der Abnehmer die Darbietungskapazität dieses größten kontinentalen Ferngasunternehmens zu einem Drittel ausgenutzt.

Das Unternehmen hatte 1956 rund 29 Mill. DM investiert, so daß die Anlagen jetzt mit 399 (363), die Abschreibungen mit 265 (244) Mill. DM in der Bilanz verbucht sind. lt.

Die HV der „National“ Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Lübeck, hat den Abschluß für 1956 zur Kenntnis genommen. Die Dividende wurde, dem Antrag der Verwaltung entsprechend, auf 11 (10) v. H. auf das eingezahlte Grundkapital von 2,55 Mill. DM erhöht. Die Geschäftsentwicklung war weiter günstig. Die Anzahl der Versicherungen stieg um 59 983 (57 583) auf 681 768 Verträge und die Bruttobeitragseinnahme nahm um (alles in Mill. DM) 5,83 (4,88) auf 48,19 zu. Damit waren die Beitragseinnahmen um 11 (13,2) v. H. höher. Von dieser Steigerung entfielen 3,6 auf die Kraftfahrtversicherung, deren Ergebnis immer noch nicht befriedigt. In der Kraftfahrt-Unfallversicherung wurde ein Gewinn von 0,22 (0,06) erzielt, doch hat die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung ein Defizit von 0,88 (Verlust: 0,39) gebracht. Die allgemeine Haftpflicht schloß ebenfalls mit 0,42 (0,26) Verlust ab. – Von der HV der Stettiner Rückversicherungs-Aktien-Ge-Seilschaft, Lübeck, der Tochtergesellschaft der „National“, wurde beschlossen, für 1956 11 (10) v. H. Dividende auf 800 000 DM eingezahltes Grundkapital zu zahlen. Der Verlauf des Versicherungsgeschäftes war uneinheitlich. Die Sparten Haftpflicht einschl. Kraftfahrthaftpflicht, Transport und Leitungswasser brachten Verluste, während in den übrigen Zweigen Gewinne ausgewiesen werden konnten.