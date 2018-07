Bei der Eröffnung der „Interbau Berlin 1957“ wiesen mehrere Redner mit Recht darauf hin, daß eine derartige Ausstellung nicht nur unter aktuellen künstlerischen und technischen Gesichtspunkten zu werten sei, sondern auch Wirtschaftliche Wirkungen für die Zukunft haben müsse und werde, die sich vielleicht erst in Jahrzehnten deutlich zeigen würden. Die Initiatoren und maßgebenden Gestalter dieser „Stadt von morgen“, die buchstäblich und im übertragenen Sinne auf den Ruinen einer vergangenen Zeit entstanden ist, haben mit dankenswerter Offenheit immer wieder betont, daß sie sich der Kritik stellen. Unbestreitbar ist diese internationale Ausstellung eines der eindrucksvollsten Schaufenster einer modernen Baugesinnung und Lebensauffassung, soweit im einzelnen auch die persönlichen Ansichten darüber auseinandergehen mögen. Vom Wirtschaftlichen her gesehen aber scheint uns gerade dieses Schaufenster zu demonstrieren, welchen Weg die deutsche Wohnungswirtschaft in Zukunft nicht gehen darf, wenn sie in absehbarer Zeit endlich wieder gesunden will.

Fachleute der privaten Wohnungswirtschaft, die logischerweise einmal eines Tages in die soziale Marktwirtschaft einbezogen – werden muß, haben errechnet, daß sich die Durchschnittskosten der im sozialen Wohnungsbau errichteten „Interbau“-Wohnungen auf etwa 40 000 DM belaufen. Es sei hier nicht bezweifelt, daß unter den besonders schwierigen Verhältnissen des Berliner Hansaviertels dieser Betrag kaum zu unterschreiten war, wenn man dem Ausstellungszwei dienende Wohnungen errichten wollte. Da aber rund drei Viertel dieses Betrages aus öffentlichen Mitteln aufzubringen waren, bedeutet dies grundsätzlich, daß die Allgemeinheit der Steuerzahler bei einer Durchschnittsmiete von 1,50 DM je Quadratmeter diesen und allen Mietern in sozialen Wohnungsbau ein Geschenk macht, über dessen Berechtigung die Meinungen schon deshalb auseinandergehen, weil derartige Geschenke, falls man bei diesem System bleibt, noch etliche, Jahre lang gewährt werden müßten, bis der dringendste Bedarf gedeckt ist. Dennoch kommt jeweils nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Berechtigten und Bedürftigen in den Genuß einer solchen Wohnung, und es ist nicht zuletzt eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, ob man auf die Dauer dieses Opfer der Masse eines Volkes zumuten darf, das selbst in absehbarer Zeit noch zu erheblichen Teilen in keineswegs befriedigenden Wohnungen lebt. Gerade das in vieler Hinsicht so anziehende neue Berliner Hansaviertel sollte zu Überlegungen und Taten führen, wie derartige und vielleicht noch bessere Objekte zu einem marktgerechten Preis und Mietzins auf rein privatwirtschaftlicher Grundlage errichtet werden können. Denn entweder wird auf die Dauer ein großer Teil unseres Volkes in einem seiner privatesten Bereiche, dem des Wohnens, zum ständigen Empfänger einer staatlichen Wohlfahrt, die er letzten Endes zuvor teurer aus der eigenen Tasche bezahlt hat – oder aber wir finden endlich auch in der Wohnungswirtschaft den Mut zum freien Wettbewerb, der erfahrungsgemäß zu rentableren Ergebnissen kommt als jede Staatswirtschaft. Wenn die „Interbau“ zu sehr intensiven Überlegungen in dieser Richtung anregen sollte, kann sie trotz der hohen und zum großen Teil verlorenen öffentlichen Mittel auch wirtschaftlich zu einem Erfolg werden.

Es war zu erwarten – und ist auch prompt eingetroffen –, daß die Sozialisten von der anderen Seite des Brandenburger Tores die Gelegenheit der „Interbau“ dazu benutzen würden, um ihren propagandistischen Unrat darüber abzuladen. Abgesehen davon, daß ihre vermutlich nicht einmal im Namen beständige „Stalinallee“ sich weder sachlich noch geschmacklich selbst mit dem umstrittensten Objekt im Hansaviertel messen kann, haben gerade diese „Baumeister des Sozialismus“ allen Grund, sich mit ihren „Errungenschaften“ auf diesem Gebiet zu verstecken. Zwei schlichte Zahlen sprechen für sich: das von den Kommunisten in sein Inseldasein gezwungene und deshalb noch zynisch von ihnen verhöhnte Westberlin hat für seine 2,2 Mill. Einwohner von 1950 bis einschließlich 1956 rund 115 000 neue Wohnungen erstellt. Die Pankower Machthaber haben für die rund achtfache Bevölkerung Mitteldeutschlands, deren Wohnungsbedarf keinesfalls geringer war und ist, in der gleichen Zeit ganze 50 000 Wohnungen neu geschaffen, wobei sie noch die materielle und produktive Hilfe weitester Bevölkerungskreise in Form unbezahlter „freiwilliger“ Aufbauschichten und „eiserner“ Sparmaßnahmen unseligen braunen Angedenkens in Anspruch nahmen. Ihr Beitrag zur Kritik an der „Interbau“ kann höchstens in der augenfälligen Warnung davor bestehen, wie der Wohnungsbau auf keinen Fall gehandhabt werden darf! gns.