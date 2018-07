Der Sturz der vier sowjetischen Größen Molotow, Malenkow, Kaganowitsch und Schepilow ist von der westlichen Welt mit einer gewissen Genugtuung, trotz Beimischung von Skepsis, aufgenommen worden – Skepsis, weil man sich weder über die Motive noch über die Ziele dieser Umgruppierung recht im klaren war.

Allmählich scheint das Dunkel jedoch licht genug zu werden. Was zutage tritt, bietet zum Frohlocken nicht unbedingt Anlaß. Der „Manchester Guardian“ wies kürzlich darauf hin, daß sich zum Beispiel das literarische Rußland zu einem Schwanengesang seiner relativen Freiheit veranlaßt glaubt. Die sowjetische „Literaturnaja Gaseta“ (Literarische Zeitung) sieht die intellektuelle Welt der UdSSR des entschiedensten Protektors ihrer schmalen Liberalität beraubt: Schepilows.

Der Kampf der Intellektuellen für Freiheit und Menschenwürde droht zu erstarren. Mag die verlorene Freiheit auch weniger an das System als an die Person Schepilows gebunden gewesen sein: wir haben eher zur Beunruhigung Anlaß als zum Triumph. Was also auf den ersten Blick, als die alarmierende Nachricht der Umstellung kam, ein wenig blendete, sieht hier tumb und grau aus. Es erweist sich, daß bei Analysen der gesamten Situation eines Landes die Sphäre der politischen Repräsentation nicht ausreicht: die geistigen Bezirke sind keineswegs irrelevant. l. z.