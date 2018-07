Aus Prag zurück: Der sowjetische Parteisekretär Chruschtschow und Ministerpräsident Bulganin sind am Dienstag nach ihrem einwöchigen Besuch in der Tschechoslowakei wieder in Moskau eingetroffen. Noch sind sich die „Kreml-Astrologen“ nicht einig darüber, was mit diesem Kurzbesuch – unmittelbar nach der großen Säuberung – eigentlich bezweckt war. Ihre zum Teil sehr streitbaren, gegen den Westen gerichteten Reden hätten die beiden Sowjetführer schließlich auch in Rußland halten können. Soviel aber steht fest: Chruschtschow kehrt in eine Hauptstadt zurück, in der sich kein Widerstand mehr gegen ihn regt, in ein Moskau, das sein Hauptgegner Malenkow über kurzem in Richtung Kasachstan verlassen wird.

Amerikanische Atomübung: „Angriff einer feindlichen Luftflotte von Alaska her auf das Gebiet der USA und Abwurf von 175 Atom- und Wasserstoffbomben“ – dies war die angenommene Situation, unter welcher der bisher größte „Atom-Alarm“ der Vereinigten Staaten durchexerziert wurde. Etwa zwei Millionen Menschen wären bei diesem Angriff getötet, Städte, wie New York und Washington, ausradiert worden. Mehr als die Hälfte aller Amerikaner, so lautet die vorläufige Bilanz der Übung, leben in Gebieten, die bei einem Überraschungsangriff mit Verwüstungen zu rechnen haben.

*

Luftschutzgesetz gestoppt: Das kürzlich vom Bundestag verabschiedete Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung wurde jetzt vom Bundesrat angehalten und dem Vermittlungsausschuß zugeleitet. Damit besteht kaum noch eine Chance, daß das Gesetz noch während dieser Legislaturperiode in Kraft treten kann. – Nach dem Willen des Bundestags sollten die Länder 30 v. H. der in den Ländern und Gemeinden entstehenden Kosten tragen, während der Bund die restlichen 70 v. H. übernehmen sollte. Die Ländervertreter waren jedoch der Auffassung, der Luftschutz müßte – als ein Bestandteil der Landesverteidigung – ausschließlich vom Bund finanziert werden.

Gespräche In Moskau: Die unmittelbar vor ihrer Abreise nach Moskau stehende deutsche Delegation arbeitete dieser Tage in Bonn Ihre „Marschroute“ für die Verhandlungen aus. Erörtert sollen werden: der deutsch-sowjetische Handel, die Konsularbeziehungen und die Rückführung deutscher Staatsangehöriger. Die Russen legen das Hauptgewicht nach wie vor auf eine Erweiterung der Wirtschaftsbeziehungen und sprechen von einer Verdoppelung des bisherigen Handelsvolumens. In Bonn rechnet man damit, daß die Moskauer Besprechungen sich bis zu zwei Monaten ausdehnen werden.

Deutsch-französische Waffenher. Stellung: Wenn die Vorverhandlungen, die gegenwärtig intensiv betrieben werden, zu einem erfolgreichen Abschluß kommen, können möglicherweise schon in naher Zukunft deutsche und französische Firmen an dem Projekt einer gemeinsamen Waffenproduktion beteiligt werden. Gegenwärtig prüft ein „Deutschfranzösischer Militärausschuß“ verschiedene Vorhaben. Auf deutscher Seite ist man vor allem an der Entwicklung von Raketen für die Boden-Luft-Abwehr interessiert. – Sollte gelingen, was hier kühn geplant wird, dann wäre es das erstemal in der Geschichte dieser beiden Länder, daß Waffen nicht gegeneinander – sondern gemeinsam gebaut werden. Sirius, 18. 7. 57