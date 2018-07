„Bei Tag und Nacht“ in München

Irgendein kombinationsfreudiger Sprachkünstler hat einmal den auf den ersten Blick rätselhaften Begriff „Salathund“ geprägt. Damit ist ein Mensch gemeint, der anderen mißgönnt, was er selbst gar nicht haben will: entsprechend einem Hunde, der knurrend den Salat in seiner Schüssel bewacht, obwohl er ihn durchaus nicht fressen mag.

Auf dieses Bild deutet bereits ein Schauspieltitel des großen Lope de Vega: „Der Hund des Gärtners“ (El perro del hortelano). Auch hier handelt es sich nämlich um einen Hund, der andere nicht fressen läßt, was er selber nicht frißt. Indessen, der Dichter zeigt sich in diesem Falle nicht eben als Kavalier. Bewußter allegorischer „Hund“ ist nämlich im Stück eine reizende, junge gräfliche Witwe!

Sie gönnt ihrem Kammermädchen Marcellina ihren Geheimsekretär Teodoro, oder besser umgekehrt: dem Teodoro die Marcellina nicht – ohne daß sie sich entschließen könnte, ihn mit ihrer eigenen Person zu entschädigen. Zwar verfolgt sie ihn mit quälender und selbstquälerischer Eifersucht, und nächtlicherweise treibt die Unruhe des Liebesbegehrens sie umher. Aber bei Tage baut sie sich selbst unübersteigbare Hindernisse auf, aus dem Bewußtsein ihrer Tugendpflicht und ihrer Standesrücksicht.

Die aussichtslos verfahrene Situation vermag nur durch einen Gewaltstreich zum Happy-End gesteuert zu werden: der glücklich-unglückliche Teodoro versteht es, sich listig die Rolle eines verloren gewesenen reichen Grafensohnes zuzulegen, wodurch er nunmehr befähigt erscheint, die täglichen Skrupel der liebeshungrigen Gräfin in Wohlgefallen aufzulösen...

Georges Neveux, der gewandte Theaterkritiker, Drehbuchautor, Schauspieldichter und -bearbeiter, hat diesen Lope aller spanischen Stiefel entkleidet und ihm französische – und das heißt anmutige – Leichtfertigkeit verliehen. Aus der saftigen Studie über Menschliches-Allzumenschliches wurde ein beinahe traumwandlerisches Spiel vibrierender Sinne und Nerven. Demgemäß änderte man auch den Titel, der jetzt in der Formulierung „Bei Tag und bei Nacht“ den schizoiden Zustand besagten Hundes – pardon! besagter Witwe recht treffend charakterisiert.

Über den Erfolg der Erstaufführung im Bayerischen Staatsschauspiel (Residenztheater) entschied jedoch die hinreißend geistsprühende Inszenierung Axel von Ambessers im Verein mit den überaus delikaten dekorativen Einfällen Elisabeth Urbancics – vor allem die Verkörperung der Gräfin Diana durch Agnes Fink: aus der Skizze eines launischen Weibchens machte sie das Bild des Weiblichen par excellence. Sie herrschte damit über das gesamte Ensemble, ungeachtet der respektabelsten Leistungen fast auf der ganzen Linie, die nur gelegentlich (und um so bedauerlicher) ins Possenhafte abglitten.

Walter Abendroth