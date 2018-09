Inhalt Seite 1 — Wie stehen die Aktien? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Verdächtigungen und irreführende Kritik, mehr aber sachliche Urteile und lebhafte Zustimmung, haben sich in der Öffentlichkeit an unserer Absicht entzündet, das Volkswagenwerk in privates Eigentum kleiner Sparer zu überführen. Die Leidenschaftlichkeit der Debatte verwundert nicht; denn zweifellos zwingt schon dieses erste Gesetz über die Volksaktie zu grundsätzlicher Entscheidung.

Die Frage lautet: Soll das Eigentum an unseren industriellen Produktionsstätten für jedermann in breit gestreutem privatem Besitz zugänglich werden oder soll – alter sozialistischer Vorstellung entsprechend – der Staat über umfassende Eigentumsrechte und bürokratische Kommandogewalten in der Wirtschaft verfügen?

Unsere Absicht ist klar: Nach neun Jahren gemeinsam erarbeiteten wirtschaftlichen Erfolges muß in einem neuen Anlauf alles getan werden, um möglichst vielen Menschen noch bessere Grundlagen zur Stärkung ihrer persönlichen Freiheit und damit echter Sicherheit zu schaffen. In unserer Sozialen Marktwirtschaft soll nicht nur jeder einen Anspruch auf privates Eigentum geltend machen dürfen – er soll dazu auch materiell über wachsenden Wohlstand in die Lage versetzt werden. Diesem Ziel dient neben anderem die Volksaktie.

Eigentum macht frei

Jahrzehntelang haben die Sozialisten gefordert, das Volk solle Eigentümer der großen industriellen Unternehmen werden. Wie das gemeint ist, zeigte die Diskussion um unser erstes Gesetz über die Volksaktie: Ginge es nach den Sozialdemokraten, würde solches Eigentum keineswegs jedermann frei verfügbar gehören, sondern wieder würde sich der Staat zum allgewaltigen Beherrscher auf werfen.

Das Volkswagenwerk wäre dann etwa der staatseigenen Bundesbahn vergleichbar, deren Eigentümer nach sozialistischer Auffassung bekanntlich das Volk ist. Welchen Staatsbürger aber hat dieser Gedanke glücklich gemacht – ja, was hat er sich schon dafür kaufen können? Solches Pseudo-Miteigentum ist wertlos!

Nein: Am Bestand und am Zuwachs des deutschen Produktiv-Vermögens – an Maschinen, Gebäuden, technischen Anlagen – sollen alle Volksschichten unmittelbar teilhaben, sie sollen gewinnbringendes Eigentum an diesen Werten erwerben können.