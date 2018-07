Der „Deutsche Kunstrat e. V.“ hat gerade eine kleine, aber aufschlußreiche Schrift herausgebracht, in der die „Deutschen Kunstpreise 1946 bis 1956“ (Vorwort von E. Thiele, Einleitung von G.Kuhnt, 85 Seiten) mit ihren Bedingungen, Dotierungen und Trägern zusammengestellt worden sind. Insgesamt verzeichnet das Handbuch 58 Preise, darunter zwölf regionale, 38 kommunale und acht private oder sonstige. Sieben Preise, die in der Zone ausgegeben werden, sind in der alphabetischen Reihenfolge berücksichtigt worden.

Die Höhe der Preise ist sehr unterschiedlich. 10 000 Deutsche Mark sind das Maximum in der Bundesrepublik, während der „Nationalpreis der DDR“ in der 1. Klasse – der aber noch nicht an eine Einzelpersönlichkeit vergeben wurde – 100 000 DM-Ost beträgt. Bei vier Preisen werden keine Gelder verteilt, sondern nur Medaillen.

Am interessantesten ist das Register der Preisträger. Der Rezensent machte sich die Mühe, diese nachzuzählen, und kam zu dem erstaunlichen Resultat, daß in zehn Jahren 395 Künstler in Deutschland preisgekrönt worden sind. Die hohe Zahl verleitet auf den ersten Blick zu Trugschlüssen in verschiedenerlei Richtungen. Sie könnte die Vorstellung wecken, daß wir – einige ausländische Meister abgerechnet – ein paar hundert überragende oder doch hoffnungsvolle Künstler unter uns haben – was zweifellos zu schön ist, um wahr zu sein. Und man könnte andererseits vermuten, wir lebten in einer zweiten Hochrenaissance, im Goldenen Zeitalter amtlichen Mäzenatentums, unter dessen Fittichen die Künste blühen und ranken.

Aber ein zweiter Blick auf die Listen verrät, daß bei den Preisen meist bequem verfahren wurde, indem man einerseits bequem andererseits den bereits anerkannten Ruhm noch einmal anerkannte. Der klingende Segen, der auf bildende Künstler und Architekten herniederträufelt, macht uns zugleich weinen und lachen. Wir freuen uns, weil er die Betroffenen glücklich oder doch reicher macht. Wir sind bekümmert, weil er auch ohne die notorische Verzettelung nur einen Tropfen auf einen heißen Stein bedeutet. Gemessen an den sonstigen Ausgaben sind die Kunstpreise nur Brosamen vom reich gedeckten Tisch unseres Wirtschafts wundert

Vor allem aber fehlt dem behördlichen Gönnertum die Glaubwürdigkeit, weil es sich oft nur im Geldauswerfen erschöpft und selten den Mut zeigt, als echter Auftraggeber für zeitgenössische Kunst hervorzutreten. – Um mit diesen Randbemerkungen nicht nur in den Geruch des Nörgelns zu kommen, sei ein konstruktiver Vorschlag wenigstens geäußert: Wie wäre es, wenn von all den Preisen und Freistein etwas „abgezweigt“ würde, um damit ein bundesrepublikanisches Museum für moderne Kunst zu stiften? Den Künstlern würde dadurch fast nichts entzogen der Kunst aber ein großer Dienst erwiesen. Eduard Trier