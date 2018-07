Wenn auch in dieser Woche die Kurseauf dem Aktienmarkt weiter nach oben kletterten, dann haben wir es wieder den zahlreichen Auslandsaufträgen zu verdanken. Die vergleichsweise gute Aktienrendite bei den westdeutschen Werten haben einmal das Direktinteresse amerikanischer (aber auch Schweizer) Anleger geweckt, zum anderen hat eine amerikanische Großbank in den letzten Wochen Aktien namhafter deutscher Unternehmen aufgekauft, um dafür Dollarzertifikate auszugeben und diese dann in den amerikanischen Freiverkehrshandel zu bringen. Eine direkte Börseneinführung deutscher Aktien in den USA scheitert vorerst noch an den dort geforderten strengen Publizitäts- und Bilanzierungsvorschriften die sehr viel weitgehender sind, als sie das deutsche Aktienrecht und die deutschenBörsen kennen.

Die Hauptnutznießer der Auslandskäufe waren Siemens und Bad. Anilin. Beide Papiere haben im Ausland einen ausgezeichneten Ruf und sind deshalb relativ gut zu placieren. Siemens-Aktien stiegen in den letzten vier Wochen um etwa 20 Punkte. Dieser ungewöhnliche Aufschwung brachte Gerüchte über „gezielte“ amerikanische Aufkäufe zum kursieren. Sie fanden jedoch vorerst keine Bestätigung. Immerhin wäre ein Paketkauf durch die amerikanischen Elektrokonzerne natürlich nicht uninteressant (man bekäme Einfluß auf die Geschäftsführung und damit auf das Exportgeschäft). Die Mittel für einen derartigen Paketerwerb wären ohne Frage vorhanden.

Bei Bad. Anilin betrug der Kursgewinn der vergangenen Wochen ebenfalls etwa 20 Punkte. Im Zusammenhang mit dem Bezugsrechthandel war das Papier vorher allerdings über Gebühr zurückgenommen worden, so daß hier mehr eine Kurserholung vorliegt. Rein spekulativ muß dagegen die Kursbewegung bei Schering gesehen werden. Der Schering-Kurs steht und fällt zur Zeit mit den Aussichten über die Rückgabe des beschlagnahmten deutschen Auslandsvermögens in den USA. Für die Schering-Papiere besteht seit langer Zeit Interesse ausländischer Kreise. Inwieweit dabei der Wille zur Paketbildung besteht, läßt sich für den Außenstehenden nicht erkennen. Immerhin wäre denkbar, daß es amerikanische Kreise gibt, die bei einer eventuellen Rückgabe des beschlagnahmten Schering-Vermögens (etwa 29 Mill. Dollar) mitverdienen möchten. Fest steht, daß die überwiegende Anzahl der Schering-Aktionäre von ihrem Bezugsrecht selbst Gebrauch gemacht hat. Das Angebot war deshalb so gering, daß am ersten Tag der Bezugsrechtnotierung „gestrichen Geld“ an den Kurstafeln erschien. Am 2. Tag stellte sich das Bezugsrecht auf 36, am dritten Tag auf 33 1/4 v. H. Die rechnerische Parität wurde stets erreicht und sogar leicht überschritten.

Am Montanmarkt fanden wieder größere Umsätze in Mannesmann-Papieren statt. Wenn sich dabei die Kurse nur langsam aufwärts bewegten, dann lag es an der Tatsache, daß immer noch namhafte Beträge junger Mannesmann-Aktien zu placieren sind, die bei steigenden Kursen in den Markt geschoben werden. Bemerkenswert war der Anstieg bei Rheinstahl trotz der Bezugsrechtnotierung. Meinungskäufe fanden bei Gelsenkirchener Bergwerk statt, obwohl auf der HV keineswegs optimistische Erklärungen abgegeben wurden. Viel wesentlicher erschienen der Börse die Versionen über eine engere Verbindung zwischen GBAG und der August-Thyssen-Hütte bzw. Phoenix-Rheinrohr. Dabei wurde auf die Zusammenarbeit der Gesellschaften verwiesen, die sich anläßlich des Aufkaufs der Erin-Majorität bewährt hat. In Börsenkreisen ist man ziemlich einhellig der Meinung, daß die GEAG-Aktien zu den interessantesten Montanpapieren zählen.

Am Rentenmarkt lagen die achtprozentigen Industrieobligationen wieder fest. Für Interessenten: die zweite Tranche (50 Mill. DM) der Phoenix-Rheinrohr-Anleihe steht nunmehr in Aussicht. Bei der großen Nachfrage empfiehlt es sich, rechtzeitig zu disponieren. Das Ausland bevorzugt diesen Rententyp zum Teil auch aus spekulativen Gründen. Es hält eine DM-Aufwertung für nicht ausgeschlossen und glaubt, an diesen Anleihen deshalb doppelt verdienen zu können. Zu kleineren Kursgewinnen kam es bei den 5 1/2prozentigen Industrieanleihen. Die Auslosungen haben hier bereits begonnen, so daß neben der steuerfreien Verzinsung auch noch eine kleine Kursmarge (bei Auslosung) mitgenommen werden kann. Weniger günstig sieht es bei den fünfprozentigen Pfandbriefen aus. Mit dem 1. Juli ist für größere Beträge die steuerliche Sperrfrist ausgelaufen. Von der Verkaufsmöglichkeit wird zum Teil Gebrauch gemacht, so daß die Kurse nicht überall gehalten werden konnten. Geradezu peinlich ist der Abfall der sechsprozentigen Bundespostanleihe von 1955 von 91 1/2 auf 87 v. H. Er konnte jedoch nicht ausbleiben, wenn von maßgebender Stelle schon jetzt eine achtprozentige Postanleihe zu 98 v. H. für den Herbst angekündigt wird. -ndt