Sh., Oran, im Juli

Die in der Sahara operierende algerische Tochtergesellschaft der Compagnie Francaise des Petroles ist im Gebiet von Hassi-Messaoud erneut fündig geworden. Die erfolgreiche Bohrung befindet sich 8 km nördlich von der ersten in Hassi-Messaoud in Produktion gebrachten Bohrung. Inzwischen sind noch zwei weitere Aufschlußbohrungen in diesem Gebiet fündig geworden. Diese Erfolge scheinen die Ansicht zu bestätigen, daß die bei Hassi-Messaoud erschlossenen Ölvorkommen größeren Umfang haben.