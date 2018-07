Inhalt Seite 1 — Der große Schweiger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der „Fall de Gaulle“ ist alt; er gehört zum politischen Inventar der Vierten Republik, seit der General im Januar 1946 als Ministerpräsident demissionierte und sich grollend ins Privatleben zurückzog. In Krisenzeiten jedoch wird aus dem latenten ein akuter Fall.

So ist es auch heute: je tiefer sich Frankreich in die Sackgasse seiner Algerienpolitik verrennt, desto häufiger wird wieder von de Gaulle als dem Retter gesprochen. Und zwar keineswegs nur im Lager jener Linken, die offiziell das Erbe der Resistance angetreten hat. Der einstige Chef des „Freien Frankreich“ ist auch zur letzten Hoffnung von politischen Gruppen geworden, die während des letzten Krieges auf der Seite von Pétain standen.

Worin besteht nun dieser „Fall de Gaulle“? Doch wohl darin, daß ein Mann, der politisch eindeutig versagte, heute ein politisches Prestige besitzt, das sogar das Prestige des von allen Seiten verehrten Staatsoberhauptes zu übertreffen scheint. Gewiß, als Verkörperung des Widerstandswillens mitten im Zusammenbruch seines Landes war Charles de Gaulle groß. Darüber vergißt man jedoch zu leicht, daß er von der Befreiung der Stadt Paris im August 1944 an mehr als anderthalb Jahre lang erster Ministerpräsident und damit auch – der erste Staatspräsident wurde erst 1947 nach Inkrafttreten der Verfassung gewählt – provisorischer Staatschef der Vierten Republik war. Das „System“, von dem sich der 67jährige General heute so verächtlich distanziert, hat sich genau in jenen entscheidenden 17 Monaten etabliert, in denen de Gaulle das Steuer dieser Republik in Händen hielt, die besser als ihre Vorgängerin werden sollte. Wenn es damals nicht gelang, die in der Widerstandsbewegung aufgekeimten Hoffnungen auf eine erneuerte Gemeinschaft zu verwirklichen, so liegt dafür die Verantwortung nicht zuletzt bei ihm. Seine Stellung nach der Libération war so stark, daß die Parteien und Interessenverbände einem von ihm getragenen Reformwillen nichts hätten entgegenstellen können. Aber vielleicht bestand eben schon damals ein Widerspruch zwischen dem Mythos de Gaulle und dem Politiker de Gaulle.

De Gaulle erschien stets – solange sein Wesen noch nicht vom Ruhm überdeckt war – als eine Mischung recht widersprüchlicher Elemente. Der Abkömmling einer traditionsstarren Familie des katholisch-royalistischen Großbürgertums war vor dem zweiten Weltkrieg einer der revolutionärsten Offiziere der französischen Armee, und der Ausgang der letzten militärischen Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich zeichnete sich schon im voraus darin ab, daß sein prophetisches Buch über den kommenden Panzerkrieg (geschrieben 1934) zwar in den deutschen Offiziersschulen Pflichtlektüre war, nicht aber in den französischen. Nach der Libération duldete er als Regierungschef die Infiltration der Kommunisten in den Staatsapparat. Gleichzeitig aber führte er die das weitere Schicksal der Vierten Republik bestimmende alte französische Tradition des „Immobilismus“ und der kleinen Pflästerchen neu ein, als er den für die heutige französische Wirtschaft verhängnisvollsten Entscheid fällte: nach Kriegsende lehnte er die von seinem ersten Wirtschaftsminister Mendès-France geforderte Währungsreform ab und entschied sich für seinen Finanzminister Pleven, der der Meinung war, man könne den Franzosen nach Krieg und Besetzung nicht auch noch eine dritte „Roßkur“ zumuten. Damit aber geriet die französische Wirtschaft in einen Rückstand zu den Nachbarländern, der in der Folge immer größer geworden ist.

Aber nicht nur innenpolitisch hat de Gaulle damals versagt – auch in die Außenpolitik setzte er einen Krankheitskeim. Mit der Wiederaufnahme der traditionellen außenpolitischen Linie Richelieus, der die reale Machtstellung Frankreichs doch gar nicht mehr entsprach, begann jenes Auseinanderklaffen von theoretischem Anspruch und praktischen Möglichkeiten, an dem die Politik der Vierten Republik seither leidet. Im Grunde gibt es nur ein Gebiet, auf dem der General klüger war als sein verleugnetes Kind, das „System“: nämlich die Kolonialpolitik. Hätte er hier seine Ideen einer Umgestaltung des Kolonialreiches in ein föderatives Commonwealth durchgesetzt, so stände Frankreich heute anders da.

Wie konnte es angesichts einer so langen Sündenliste zur heutigen Machtstellung de Gaulles kommen? Das 1947 von ihm als Volksbewegung gegen das „System“ ins Leben gerufene „Rassemblement du Peuple Français“ sank nach einem mächtigen Anlauf bald wieder in sich zusammen. Ein Mythos vermag eine solche Bewegung zwar anzukurbeln, aber nur politische F igkeiten können sie auf die Dauer stabilisieren. Seit drei Jahren nun – seit er 1954 der EVG in einer Pressekonferenz den Todesstoß gab – wendet de Gaulle eine andere Taktik an: er schweigt. Dies aber hat sich in der so rhetorisch gefärbten französischen Politik als ein revolutionäres Instrument erwiesen. Mit jedem Monat, den er als stummer Einsiedler in seinem kleinen Champagnedörfchen verbrachte, verblaßte die Erinnerung an seine politischen Fehler etwas mehr. Und parallel dazu stieg der Mythos de Gaulle wieder auf: das Bild des Mannes, der in einer Zeit, in der die Großmacht Frankreich unter dem Stoß einiger Panzerdivisionen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen war, unbeirrt weiter an die Sendung seiner Nation glaubte.

Der Mythos vom Retter de Gaulle ist ein moralisches Phänomen. Er könnte sich segensreich auswirken, wenn sein Träger bei einer Rückkehr an die Macht sich darauf beschränken würde, der Politik seines Landes einen neuen Impuls zu verleihen, das Regierungsgeschäft aber geeigneteren Händen überlassen würde. Die reformwilligen Kräfte hoffen immer noch auf ein Zusammengehen von de Gaulle und Mendès-France: der General solle dem Staatsmann, den er als einzigen aus dem „System“ respektiere, die „nationale Kaution“ verschaffen, die diesem für sein Reformwerk fehle. In der Frage, um die sich heute alles dreht – der Algerienfrage –, seien sich die beiden Männer ja einig.