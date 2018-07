Inhalt Seite 1 — Der Name Stauffenberg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alle, die sich am 20. Juli in dem kleinen Kirchgarten in Lautlingen versammelt hatten, vom württembergischen Landesvater Gebhard Müller bis zur zahlreich erschienenen Gemeinde, waren – das spürte man deutlich – nicht gekommen, um an einem Festakt teilzunehmen. Sie waren gekommen, weil dieser Tag für sie eine besondere Bedeutung hat. An diesem 20. Juli wurde in Lautlingen ein Ehrenmal eingeweiht zum Gedenken an die in zwei Weltkriegen gefallenen Söhne der Gemeinde und zur Erinnerung an die Grafen Claus und Berthold Stauffenberg, deren Familie seit Jahrhunderten in diesem stillen Winkel des Schwabenlandes angesessen ist.

Dicht drängte sich die Gemeinde zwischen Gotteshaus und Kirchhofsmauer. Ein paar Stühle standen unter einer tief herabhängenden Weide für die Stauffenbergsche Familie, den Ministerpräsident, den Rektor der Tübinger Universität, den Oberbürgermeister von Ulm; man sah einige prächtige Köpfe: Gerhard Marcks, Professor Rothfels, Eduard Spranger, Erich Böhringer...

Hier in dieser ländlichen, konservativer. Umgebung mit dem schlichten großen Herrenhaus sind die beiden Brüder aufgewachsen, deren Name – wie Graf Paul Yorck von Wartenburg in seiner Rede sagte – nun in aller Zukunft überall dort genannt werden wird, wo man von Freiheit spricht. Über die Schwäbische Alb jagten grau und eilend die regenschweren Wolken. Ein großer Raubvogel zog langsam seine Kreise über dem Tal, als Paul Yorck, Bruder des nach dem 20. Juli hingerichteten Graf Peter Yorck, seine Rede begann, aus der einige Absätze hier zitiert seien:

„Bismarck sprach einmal den abgründigen Satz: ‚Wenn ich nicht gelebt hätte, wären vielleicht einige Hunderttausend Menschen nicht gefallen – – aber das habe ich mit Gott ausgemacht.‘

Das habe ich mit Gott ausgemacht – Moses könnte das gesagt haben, so wirklich wird hier das Gegenüber. Aber zugleich führt uns dieser Ausspruch an eine Grenze menschlichen Seins und vor menschliche Größe solchen Ausmaßes, daß wir erschauernd zurücktreten. Denn wer von uns wollte für sein Volk die eigene Seele zum Pfände setzen?

Er, dessen Andenken wir hier begehen, der Graf Schenk von Stauffenberg, er tat es. Tat es für uns, bewußt und groß – nicht um des Reiches Macht willen wie der Fürst Bismarck – nein, um der Schmach des verirrten Volkes Einhalt zu gebieten. Auch er hat es mit Gott ausgemacht.

Wer von uns wollte ihm folgen auf seinem traurigen Wege Blut zu vergießen? Wer wollte auch nur dem Gewissenskampfe sich stellen, der solchen Entschluß vorausging? Wer mit sich selbst so rückhaltlos brechen? Er, der es um Deutschlands willen vermochte, hatte Auge und Arm und Hand im Kriege schon dahingegeben. Nun schied er sich von den Seinen. Nun entäußerte er sich seines Selbst.