Wie es mit den Menschen beschaffen sei, welche den Fischen nachstellen, wird durch den Augenschein am Brack bei Winsen geklärt sowie auch durch längeres Nachdenken. Es gibt ihrer verschiedene Sorten, freundliche und unfreundliche, die jedoch allesamt auf einen einzigen Ursprung zurückgehen: den Fischer. Dieser also steht am Anfang der Kette, an deren Ende wir den Sportangler begreifen müssen.

Der Fischer war ein Mann von robustem, mutigem, reinem Gemüt. Er stellte den Fischen nach, um seines Leibes Notdurft zu befriedigen. Kunstvoll knüpfte er Netze, umarmte seine Lieben und zog aufs stürmische Meer hinaus. Noch heutigen Tags sind die Besatzungen der Fischdampfer ihre legitimen Nachfahren, wie dies schon daran erkenntlich ist, daß sie robusten, mutigen und reinen Gemütes sind.

Da die Fischer jedoch nicht täglich Fisch essen konnten – sonst hätten sie ja durch alle Poren nach Tran gerochen, und ihre Lieben hätten sie nicht mehr umarmt – so brachten sie ihre Beute zu den Müllern oder Bäckern, um sie gegen ein Kilo Korn oder einen Laib Brot umzutauschen. Und die Jäger taten es ihnen gleich, da ihnen Rehbraten mit Preiselbeeren und Hasenpfeffer auch schon zum Halse heraushingen wie den Fischern die Fische oder der Kaviar. Fischer und Jäger nahmen also Beziehungen zu Bäckern, Müllern, Bauern auf, ja schließlich sogar zu den Webern, Schneidern, Maurern, Schreinern und Schmieden, denn sie wollten nicht nur abwechslungsreichere Nahrung, sondern auch Decken, Kleider, Häuser, Särge und Hufeisen für ihre Pferde haben. Der Name Fischer (auch in seiner latinisierten Form Piscator steht also wie der Name Müller (alias Molitor) auf der gleichen gesunden Kulturstufe wie Jäger, Schmied oder Schmitz und alle anderen gebräuchlichen deutschen Namen. Es gibt jedoch sehr zu denken, daß der Name Angler in keiner Familie vorkommt, es handele sich denn um eine seltene bayerische oder schlesische Variante, die jedoch von Anger (Wiese) herrührt. Nach dieser Feststellung, die tief blicken läßt, liegt es uns ob, das Thema weiter einzukreisen.

Einkreisung des Themas Angler

Was die Sportangler betrifft, so zeigt die allgemeine Beobachtung, daß sie wohl den Fischen nachstellen, doch nicht ausschließlich, um sie zu essen oder zu tauschen. Es gibt Angler, die ein Vergnügen darin finden, angetan mit hohen Stiefeln, in lebhaften kleineren Flüssen oder Bächen zu stehen; sie bringen Fische jungen Damen gerne zum Präsent mit. Diese Fische haben einen ziemlich hohen Rang und heißen Forellen. Nicht zufällig also sind die Stiefel- oder Stehangler angesehener als die Sitzangler.

Diese sitzen in Booten auf größeren oder kleineren Seen und werfen die Angel nach allem aus, was sie kriegen können, gleichgültig, ob Barsch, Schleie oder Karpfen – wobei sie freilich die kleinen Fische, nachdem sie diese vom Haken gelöst haben, ins Wasser zurückschmeißen, in der Hoffnung, sie wieder zu fangen, wenn sie gewachsen sind; ein besonders in kleinen Gewässern gern geübtes Verfahren, das es erlaubt, manche Fische mehrmals zu fangen, so daß sie Verbrechern gleichen, die von fleißigen Henkern nicht nur ein, sondern vielleicht ein Dutzend Male ein bißchen gehenkt werden. Denn es ist ja nicht anzunehmen, daß Fische von einer einzigen Hakenerfahrung ein für allemal klug werden und sich nie mehr fangen lassen. Sonst würde ja ein kleiner See allmählich ganz angefüllt mit erfahrenen Fischen sein, so daß sich das Angeln nicht mehr lohnt.

Welchen Grund aber können die Sportangler haben, daß sie, die sich aus Fischen wenig oder nichts machen, dennoch versuchen, sie zu fangen (anstatt sie zu kaufen oder einzutauschen)? Sie handeln wie ein Hund, der sich im Kreise dreht, ehe er sich auf dem Wohnzimmerteppich niederläßt und dessen Verhalten dadurch erklärt wird, daß sein Vorfahr erst Gras niedertreten mußte, bevor er sich niederlegte; und man nennt dies Atavismus. So angeln die Angler immer noch, obwohl sie der Fische nicht bedürftig sind. Es ist dies aber der gleiche Atavismus, der einen Schriftsteller veranlaßt, den Gänsen oder Enten unwillkürlich zugetan zu sein.