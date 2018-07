Das Seelenleben der Hausfrauen, soweit es auf das Geldausgeben gerichtet ist, wird immer wieder zum Gegenstand gründlicher Studien von Seiten derer, die dieses Geld gern einnehmen möchten. Man bemüht sich zu ergründen, was die Hausfrauen veranlaßt, die eine Ware zu kaufen und die andere nicht zu beachten, was sie dazu bringt, ihrer Familie heute Würstchen mit Salat und morgen Backobst mit Klößen zu servieren. Alles, was Hausfrauen davon abhalten könnte, eine bestimmte Ware zu kaufen, möchte man vermeiden. Und das ist nicht einfach; denn zuweilen sind gerade solche Eigenschaften Hindernisse, die man für das Gegenteil gehalten haben würde: der Preis einer Ware kann um einige Pfennige zu niedrig sein und die Verpackung ein klein wenig zu schön; verdächtiger Verpackungsluxus! Das jeweilige Optimum an Kauflust zu erregen, das ist die große Kunst.

Vor allem anderen überlegt man heute, wie der Hausfrau das Einkaufen zu erleichtern ist. Fast immer mit Recht wird dabei vorausgesetzt, daß die Hausfrauen es eilig haben und darum das Einkaufen rasch erledigen möchten. Man hält die Rationalisierung der Verkaufsmethoden darum für das Allerwichtigste. Dazu gehört, daß der Kaufmann einen Teil seiner Arbeit, der er früher erst in Gegenwart der Kundin tat, vorher erledigt oder von anderen tun läßt. Er reißt nicht mehr, wie es der alte Krämer in den Geschäften tat, die Kolonialwarenläden hießen, erst einmal eine Tüte vom Bündel ab, um mit der Schaufel in die Schublade zu fahren und Reis oder Zucker abzuwiegen, wobei immer wieder ein wenig hinzugeschüttet und ein wenig herausgenommen werden muß, bis nach einem letzten zufriedenen Blick auf die Waage das Gewicht dann stimmt. Der Kaufmann greift jetzt ins Regal und nimmt das fertige Paket mit Reis oder Zucker heraus. „Vorverpackt“ ist das Zauberwort für schnelle Bedienung, und es gibt wohl keine Hausfrau, die sich um den Genuß des langen Abwiegeschauspiels betrogen fühlte. Es war kein die Sinne so sonderlich ergötzender Genuß und konnte sich höchst ärgerlich auswirken, wenn ein anderer vorher an der Reihe war, der womöglich nacheinander Zucker, Reis, Mehl, Graupen und Erbsen einkaufte. Hier ist die Rationalisierung gewiß am Platze – und das kleinere Ärgernis, daß auf den fertigen Packungen später zu Hause zuweilen zu entdecken ist, daß nämlich nicht mehr die alten runden fünfhundert Gramm, sondern vielleicht nur 493 oder 496 Gramm als Nettogewicht vermerkt sind, wird von den meisten ohne Protest in Kauf genommen. Auch das hat vernünftige Gründe (wobei die Vernünftigkeit allerdings häufig mit dem Vorteil für den Hersteller identisch ist), und vernünftig soll die Rationalisierung ja sein. Schließlich kommt schon das Wort von der Vernunft, der ratio her.

Und da ist es nun bemerkenswert, zu beobachten, daß dort, wo nicht die Vernunft den Ausschlag beim Einkaufen gibt, sondern die Sinne angesprochen werden, die Rationalisierung ein schlechtes Geschäft ist. Es ist schade, daß den Erforschern der weiblichen Einkaufsseele täglich wertvolle schriftliche Quellen verlorengehen. Könnten sie die Zettel sehen, die sich die meisten Frauen zum Einkaufen zurechtmachen und auf denen sie notieren, was im Haushalt fehlt, sie würden bei vielen Dingen das Vorverpacken unterlassen. Auf diesen Zetteln steht nämlich manches nicht – oder es ist nur als Sammelbegriff wie „Aufschnitt“, oder „Obst“ vermerkt – oder es steht nur da: „etwas zum Tee“ und „zum Abendbrot“.

Mit diesem Zettel macht sich die Hausfrau nun auf in die Läden. Sie betritt das Delikatessengeschäft vielleicht in dem Augenblick, wo der Händler das fachgerechte Abtrennen einer Schinkenscheibe zelebriert. Das reizt Auge und Geschmacksnerven der Kundin. Und so wird möglicherweise, was auf dem Zettel eben noch bildlos Aufschnitt oder „zum Abendbrot“ hieß, zum saftigen Schinken. Ähnlich ergeht es dem Sammelwort Obst auf ihrem Zettel. Sie sieht rotbackige Äpfel im Korbe leuchten, der Duft von Birnen oder Erdbeeren zieht ihr in die Nase. Aber, wenn die Äpfel, die Birnen oder Erdbeeren fertig abgewogen, in Zellophan verpackt daliegen, wenn die Schinkenscheibe luftdicht vorverpackt nur darauf wartet, aus vernünftiger Überlegung heraus mitgenommen zu werden – was zieht einem da noch in die Nase? Wo bleibt die Versuchung durch die Sinne? Man hat die Erfahrung gemacht, daß die gewiß äußerst vernünftige Einrichtung der Selbstbedienungsläden – und in ihnen ist ja das Prinzip des Vorverpackens am weitesten getrieben – nicht den Zuspruch hat, den man sich erwartet hatte. Liegt es daran, daß bei soviel ratio die Versuchungen sich verringern?

Eine andere Erklärung dafür, daß hier Hausfrauen offensichtlich Erleichterungen, die ihnen geboten werden, nicht annehmen, ist vielleicht in der Erleichterung selbst zu suchen. Was mit etwas Hemmung und Hindernis, sogar mit einer gewissen Beschwerlichkeit zu erreichen ist, ist oft begehrter. Aber das sind natürlich unbewußt wirkende Empfindungen, und diese zu untersuchen – festzustellen also, wieweit das unbewußte Bedürfnis nach einer Art „Schwelle“ den Ausschlag zum Kaufen und Nichtkaufen gibt – dürfte schwierig sein.

Mit der Beseitigung anderer „Schwellen“ versucht es jetzt ein Ladeninhaber nach den anderen. Viele Läden werden so umgebaut, daß die Schranke zwischen Schaufenster und Laden fortfällt; manche schaffen sich auch einen freien Übergang vom Laden zum Lager. Und zwischen Verkäufer und Kundin ist nicht mehr die solide Barriere des Tresens. Kleine „Verkaufsgondeln“ wollen ihn verdrängen, die, an dieser und jener Stelle locker im Laden verteilt, weniger Tisch sind als Warenbort oder Ausstellungsschränkchen. Einige sind so eingerichtet, daß die Kundin selbst hineingreifen und Ware herausnehmen kann. Sie stellt sie dem Verkäufer hin, und diese Art von halber Selbstbedienung ist für den Kaufmann sicherlich günstig. Manche Hausfrau würde, müßte sie diese Ware erst ausdrücklich verlangen, in der Sekunde, die ihr davor bleibt, vielleicht feststellen, daß „es nicht nötig ist“.

Die moderne Ladeneinrichtung ist also für den Kaufmann in solchen Fällen gewiß zunächst von Vorteil. Ob sie es auch auf die Dauer sein wird, muß sich erst zeigen. Manchmal überkommt nämlich die Hausfrauen so etwas wie die Ahnung, daß die prächtigen Ladenumbauten (auf ihre Kosten) zwar dem Kaufmann nützen, daß aber nicht immer Erleichterungen für sie damit verbunden sind. Daran zum Beispiel, daß es für die einkaufende Hausfrau angenehm wäre, ihr schweres Netz oder den Korb während des Einkaufs ablegen zu können, daran haben die modernen Ladeneinrichter oft nicht gedacht. Ein Kaufmann, der an seinem Tresen, er möge so alt sein wie er will, ein paar ordentliche Haken zu diesem Zweck anbrächte, würde seine Kundinnen damit vielleicht mehr erfreuen als mit den raffiniertesten Ausstellungs- und Verkaufsvorrichtungen. Und so – um die Last von Kartoffeln, Milchflaschen und Kohlköpfen erleichtert – würde die Hausfrau möglicherweise gern in einiger Ruhe den Aufschnitt zum Abendessen auswählen, von dem sie, während ihr das Netz schwer am Arm hängt, feststellt, daß „er nicht nötig ist“. Ruth Herrmann