Ein Anachronismus unserer wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren seit Beginn des Wiederaufbaus hat es gewollt, daß neben bewundernswerten und in der Welt nicht immer neidlos anerkannten Leistungen weite Bereiche völlig vernachlässigt worden sind. Zu ihnen gehört zweifellos der Althausbesitz. Nach amtlichen Schätzungen schwankt der seit 1939 aufgestaute Reparaturbedarf dieser Eigentumsgruppe zwischen 13,5 und 15 Mrd. DM. Berücksichtigt man, daß bereits vor dem ersten Weltkrieg der Erhaltungsaufwand des deutschen Hausbesitzes mit jährlich rd. 1,2 Mrd. Mark angenommen und diese: Betrag schon zwischen beiden Kriegen kaum mehr zweckentsprechend aufgebracht wurde, so muß dieses Manko trotz seiner erschreckenden Höhe fast noch als bescheiden gelten. Wenn der Zentralverband der Deutschen Haus- und Grundbesitzer auf seiner Berliner Jahrestagung auf diese Tatbestände wieder einmal hingewiesen hat, so hat dies nichts mit den Klagen und Forderungen mancher Interessenverbände zu tun, zu deren ständigem Geschäft die Unzufriedenheit gehört. Hier existiert mitten in einer Zeit, in der sehr viel von der Eigentumsbildung breitester Schichten gesprochen wird, eine große Gruppe von Besitzern, die zum überwiegenden Teil nicht durch Spekulation, sondern durch Sparsamkeit und die Pflege ähnlicher Tugenden einst das erreicht haben, was heute wieder als Ideal gilt – und deren Besitz doch dem „totalen Verfall“ preisgegeben ist. So jedenfalls formulierte es Vizekanzler Blücher auf der Schlußkundgebung des Verbandes.

Man kann nur wünschen, daß die klare und eindeutige Sprache des stellvertretenden Regierungschefs nach den Wahlen nicht wieder vergessen sein wird. Seine Feststellung, der ohnehin benachteiligte Althausbesitz sollte nicht durch die Verewigung kleiner Nadelstiche, wie sie in einer längst überholten steuerpolitischen Gesetzgebung vorgeschrieben seien, der letzten Reste seines Glaubens an eine gerechte Behandlung beraubt werden, sein Hinweis auf den nach dem Kriege wegen des allgemeinen Kapitalmangels zwangsläufig gewachsenen kollektiven Hausbesitz, dem endlich wieder mehr Einzelbesitz auch an Etagen- und Mehrwohnungshäusern gegenüberstehen müsse – dies alles waren wohl „goldene Worte“, denen aber erst die überzeugende Taten folgen müssen.

Wenn Staatssekretär Dr. Wandersieb bei der gleichen Gelegenheit einige Hoffnung auf die baldige Realisierung eines Bundesdarlehens von 100 Mill. DM für Instandsetzungen machte, so kann dies bei der Größe der Aufgabe und der Höhe der öffentlichen Mittel zur Förderung des Kollektivbesitzes nur als ein Tropfen auf den heißen Stein angesehen werden. Da andererseits gerade die Althausbesitzer einst aus den Kreisen stammten, die durch ihren Besitz die Unabhängigkeit vom Staat dokumentieren wollten, wird der weitere Verfall dieses Besitzes nicht allein mit Staatskrediten aufzuhalten sein. Die auch in Berlin bemerkenswert gemäßigt wiederholte Forderung nach Aufhebung derWohnungszwangswirtschaft in Etappen und nach voller Eingliederung des Hausbesitzes in die freie Marktwirtschaft dürfte trotz unbestreitbarer und unbestrittener Übergangsschwierigkeiten auf die Dauer das bessere, ja das einzige Mittel sein, um den weiteren Verfall des Altbaubesitzes aufzuhalten und allmählich auszugleichen. G. G.