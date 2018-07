Inhalt Seite 1 — Großaktionär Hermann Krages entlastet nicht jeden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bremer Kaufmann und Montanaktionär

Hermann D. Krages sucht sich die Männer aus, mit denen er zusammen arbeiten will. So hat er auf der jüngsten oHV der Gelsenkirchener Bergwerks-AG, Essen, eine getrennte Entlastung des Mitbestimmungs-Aufsichtsrates durchgesetzt und mit seinem GBAG-Paket von 87,8 Mill. DM angemeldeten Aktien (Präsenz 407,058 Mill. bei 485 Mill. DM AK) die Entlastung des Gesamtvorstandes, ferner die der Eigentumsvertreter im AR verweigert. Die Arbeitnehmervertreter und den 15. Mann entlastete er. Krages setzt damit zwar konsequent seine Linie im Falle GBAG fort, aber die Aufteilung seines Ja-Wortes und seines Nein-Wunsches wirkt doch unkonsequent, da, wie uns mitgeteilt wurde, alle im AR behandelten Fragen und Beschlüsse in den bekannten Streitpunkten mit Krages praktisch einstimmig beschlossen worden waren.

Aber nicht dies war, wenn auch bemerkenswert, das Bedeutsame der GBAG-HV, die sonst alle Beschlüsse einschließlich 8 (6) v. H. Dividende für 1956 einstimmig faßte, sondern eine Hiobsnachricht über die Kohle. Bergassessor a. D. Hans Dütting vom Vorstand der GBAG teilte nämlich mit, daß die GBAG in 1957 ihren Förderzuwachs des Vorjahres verliere und darüber hinaus eine weitere Einbuße erleide, so daß etwa 700 000 t Kohle von der Gruppe weniger gefördert werden würden. Das bedeute zugleich eine Erlösminderung um etwa 40 Mill. DM. Dütting erklärte weiterhin in einer ernsten und eindrucksvollen Rede, daß ein etwa gleiches Ergebnis für die gesamte Ruhr zu erwarten sei. Es begänne eine Entwicklung im Steinkohlenbergbau, wie sie seit dessen Entstehung noch nicht zu verzeichnen gewesen wäre. Trotz steigenden Bedarfs, trotz wachsender Arbeiterzahl, trotz großer Investitionen und verbesserter Einzelleistungen sei an der Ruhr mit einem Förderausfall 1957 von 4 Mill. t (entspricht etwa 230 Mill. DM Erlösminderung) zu rechnen.

Ursache sei ausschließlich die schnelle und erhebliche Arbeitszeitverkürzung, die im Herbst 1956 von den Gewerkschaften durchgesetzt worden war. Dütting betonte, daß diese negative Entwicklung allen anderen Industriezweigen, ihren Unternehmensleitungen, Gewerkschaften und Arbeitern zeige, wohin eine zu schnell durchgeführte Arbeitszeitverkürzung im Bergbau führe. Da gleichzeitig die Kosten der Kohlengewinnung durch eine 30prozentige Erhöhung der Beiträge für die Unfallversicherung, durch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Erhöhung des Arbeitgeberanteils zur Knappschaftsversicherung, durch Kindergeld für das dritte Kind und durch die jüngste Lohnerhöhung und Zahlung eines Wohnungsgeldzuschusses um 2,85 DM und ab 1. April nächsten Jahres wegen Fortfall der vom Bund zwischenzeitlich übernommenen 6.5 v. H. Arbeitgeberbeiträge zur Knappschaft um weitere 1,86 DM je Tonne gestiegen seien bzw. steigen würden, sei sich niemand an der Ruhr klar, wie man mit der Erhöhung dieser Kosten fertigwerden soll.

Zugleich seien der Kohle auf der Erlösseite Grenzen gesetzt, da die US-Kohle in den europäischen Seehäfen den Preisstand für Ruhrkohle weitgehend erreicht habe. Der Wettbewerb der Ruhrkohle mit der US-Kohle habe auf dem Kontinent wieder begonnen.

Der ehemalige Kohlenbesitz der Vereinigten Stahlwerke, entflochten und zum großen Teil zusammengefaßt in dem größten Zechenunternehmen der Bundesrepublik, der Gelsenkirchener Bergwerks-AG, Essen, hat eine neue bemerkenswerte Abrundung durch Erwerb von über einer Milliarde Tonnen unaufgeschlossener Kohle aus dem Thyssenbesitz erfahren. Es handelt sich um den größeren Teil der in den Steinkohlengewerkschaften Nordlicht, Lippermulde und Dorsten vorhandenen Kohlenflöze mit einem Reichtum von etwa 1,5 Mrd. t Kohle bis 1200 m Tiefe bei einem derzeitigen abbaufähigen Kohlenvorrat des Konzerns von 1,32 Mrd. t.