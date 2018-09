Inhalt Seite 1 — Hier kann man investieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die sechs Millionen Indios des Hochlandes aber leben heute noch so gut wie außerhalb der peruanischen Volkswirtschaft dahin. Sie versorgen sich selbst nach der Väter Weise und liefern einen Teil der Wolle ihrer Lamas, Alpaccas und Schafe auf die Außenmärkte. Aber jede neue Straße, die ins hohe Gebirge vorstößt (viele sind im Bau, zumeist mit großartiger Kühnheit in die wilden Berge gesprengt und gezwängt; mit Pässen von über 5000 Metern Höhe, wie zum Beispiel die atemberaubende Straße von Izcuchaca nach Huancavelica und weiter nach Castrovirreyna; ich bin sie gefahren und die Augen vermochten die hundertfach wechselnden, grandiosen Bilder kaum zu fassen!) ja, jeder dieser zuweilen gefährlich schmalen Autosaumpfade – so könnte man sie nennen – bringt zwar eine bessere Versorgung in weltentlegene Hochtäler, bessere Kontrolle der Gesundheit und des Ackerbaues – aber er wirkt auch als ein verlockender Kanal, der die Indios des Hochlandes aus ihrer mittelalterlichen Welt in die moderne Wirtschaft der Costa absaugt. Denn diese allein ist imstande, die in schnellem Tempo nachwachsende Bevölkerung Perus (sie stieg von 1940 auf 1953 von rund sechs auf etwa neun Millionen!) aufzunehmen und zu ernähren. An billigen und willigen Arbeitskräften besteht also weder an der Küste, noch in den Minen des Hochlandes, noch in den werdenden Pflanzungen des östlichen Tieflandes Mangel.

Gleichzeitig verhindert aber eine außerordentlich fortschrittliche Sozialgesetzgebung in den Städten, in der Industrie und Großlandwirtschaft, daß die nichtsahnenden Indios ausgenutzt und um ihren angemessenen Anteil am wirtschaftlichen Fortschritt des Landes geprellt werden; einer möglichen politischen Radikalisierung ist also vorgebeugt.

Um es in Zahlen auszudrücken: Zwischen 1949 und 1953 wuchs das Volkseinkommen Perus um jährlich etwa sechs v. H., das heißt: wesentlich schneller als die Bevölkerung. Die Peruaner wurden also reicher aus einer echten Erweiterung ihrer Produktion. Und die Exporte verteilten sich recht krisenfest auf Landwirtschaft (40 v. H.), Mineralien (40 v. H.) und eine Fülle weiterer Güter.

Daß Peru heute – im Gegensatz zu etwa Argentinien, Bolivien, Chile – einen so blühenden und vielversprechenden Eindruck macht, daß man Leuten, die in Südamerika Geld investieren wollen, nur den Rat erteilen kann, Peru sehr ernsthaft ins Auge zu fassen, verdankt das Land einem System, für das wir in Deutschland größtes Verständnis haben: der freien Wirtschaft. Auch Peru siechte nach südamerikanischer Weise hoffnungslos dahin, bis der vorige Präsident Odría, von geringer Herkunft und den faulen Regierungssitten der Vergangenheit nicht verhaftet, von heute auf morgen die Wirtschaft liberalisierte, Einfuhren und Ausfuhren freigab, ausländische Investoren ins Land lud und begünstigte und das schlafende Innere durch energisch vorgetriebene Straßen erschloß. Wir haben in Deutschland erlebt, wie die freie Marktwirtschaft mit einem Zauberschlage vorher ungeahnte Möglichkeiten eröffnet.

Heute ist der peruanische Sol eine der stabilsten Währungen Latein-Amerikas. Obgleich er vollkommen schutzlos dem harten Wind der internationalen Devisenmärkte ausgesetzt ist, beharrt er sehr stabil bei etwa 19,50 Sol zum US-$. Ebenso frei wie Kapitalien eingeführt, können Gewinne ausgeführt werden. Deutsches Kapital ist eingeladen, sich für die reiche Zukunft Perus zu interessieren. Und dies hat sich keineswegs geändert, seit nach dem Abtritt Odrias wieder ein Vertreter der alten spanischen Herrenschicht, Dr. Manuel Prado das munter voransegelnde Staatsschiff steuert. (Wobei nicht verschwiegen zu zu werden braucht, daß Herr Prado während einer früheren Präsidentschaft an der Beschlagnahme und Verschleuderung der deutschen Vermögenswerte im Lande sehr wesentlichen Anteil gehabt hat; auch Herr Odría ist nicht gerade als Bettler von seinem Präsidentensessel geschieden.)

Natürlich hat auch Peru seine Sorgen. Wer will mit Sicherheit voraussagen, was wirklich geschehen wird, wenn einmal die jetzt noch stummen und unbeteiligten Hochland-Indianer in großen Massen in die moderne Wirtschaft des Landes einbezogen werden, wenn sie anfangen, Zeitungen zu lesen, wenn sie das Beispiel Boliviens oder Mexikos begreifen lernen, wenn sie es nicht mehr als gottgegeben hinnehmen, daß selbst auch im Hochland die guten Böden nicht ihnen, sondern überall landfernen Grundherren gehören, die zwar die mächtigen Latifundien „ererbt von ihren Vätern haben“, aber sie im übrigen keineswegs „erwerben“, um sie zu besitzen. Es wird alles darauf ankommen, ob sich die Verwandlung des Indios aus einem primitiven Bergbauern in einen Industriearbeiter, Kleinbürger, Kaufmann und Landwirt nur allmählich und pfleglich, oder ob sie sich ungeordnet und überstürzt vollziehen wird. Alles deutet darauf hin, daß die politisch führenden Kreise Perus diese Gefahr sehen und daß sie es sich angelegen sein lassen, überstürzten Entwicklungen vorzubeugen.

Im Hintergrund der peruanischen Szene steht auch noch immer, merkwürdig unbestimmt und drohend, die „Apra“ (Alianza Popular Revolucionaria Americana), jene schon vor manchen Jahren von dem bedeutenden Haya de la Torre begründete Bewegung, die man vielleicht unter dem Stichwort „linksextrem“ einordnen darf, ohne daß ihr der Kommunismus als Vorbild gedient hätte. Die Apra hat die Nationalisierung des Großgrundbesitzes, der Zuckerrohr- und Baumwollplantagen sowie der Industriebetriebe auf ihre Fahnen geschrieben. Auf eine ungewisse und niemals deutlich formulierte Weise will sie den Indio zu seinem Erstgeburtsrecht im Lande verhelfen; sie ist oft verboten und schonungslos bekämpft worden; Haya de la Torre lebt heute außer Landes; aber sie ist noch immer da, und die offenen und geheimen Anhänger der Apra finden sich bis hoch in die Gesellschaft hinauf – ohne daß jemand angeben könnte, wie stark die Bewegung heute noch ist und ob sie nicht nur deshalb noch am Leben ist, weil sie solange verboten war. Unverkennbare Anzeichen in der letzten Zeit deuten darauf hin, daß ihre Kraft am Versiegen ist. Das verhängnisvoll mißratene Exempel der „Befreiung“ des Indio im benachbarten Bolivien mag viele bisher apristisch denkende Peruaner ernüchtert haben.